La Generalitat ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «destruir» la mesa de diálogo al rechazar este miércoles en el Congreso que se pueda celebrar un referéndum en Cataluña.

El número 2 de Pere Aragonès ha señalado que «la mesa no se ha constituido y Sánchez ya ha comenzado a destruirla». Puigneró ha realizado estas declaraciones en TV3, después de que Sánchez haya dicho este mismo miércoles en el Congreso que no habrá referéndum a no ser que lo aprueben tres quintas partes de la Cámara Baja.

Puigneró ha replicado al presidente del Gobierno que con estas declaraciones «veta al 80% de los catalanes» favorables a la autodeterminación.

Este miércoles el presidente del Gobierno ha justificado los indultos a los presos del procés, aunque ello suponga orillar a la Justicia. En su intervención, este miércoles, en el pleno del Congreso, el socialista ha llegado a afirmar que «la vía judicial no vale por sí sola para garantizar la convivencia en Cataluña» y que no se puede «hacer descansar en los tribunales la responsabilidad política» para resolver lo que califica de «conflicto», asumiendo así el lenguaje separatista.

Un día después de la reunión con Pere Aragonès en La Moncloa, Sánchez no se da por aludido ante las presiones separatistas.

El presidente catalán fue rotundo en el encuentro. Exhibió sus exigencias inamovibles -«amnistía y autodeterminación»- y celebró que en la reunión había constatado la «voluntad de acuerdo» de Sánchez. El independentismo exige, además, la eliminación de la causa abierta por el Tribunal de Cuentas, que reclama a 40 ex altos cargos el depósito de 5,4 millones de euros por los gastos ilegales en la red exterior de la Generalitat para internacionalizar el procés, y el cumplimiento del informe del Consejo de Europa en el que se plantea la reforma del delito de sedición y el retorno de los fugados de la Justicia.