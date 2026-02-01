Ni blanca ni negra: la butifarra que se come en Cataluña en carnaval y es oro amarillo

Alrededor de los días de Carnaval hay diversos alimentos que se comen con el fin afrontar, más adelante, una época de abstinencia. Una de estos es la butifarra de huevo, uno de los manjares que hace años que ha adquirido una nueva dimensión, lo encontramos en toda clase tiendas, y hasta se realiza un concurso especial para escoger la mejor butifarra de huevo de Cataluña.

El Ayuntamiento de Barcelona ensalza que durante la fiesta del Carnaval la comida es protagonista en tantos momentos de la fiesta: comienza con una gran merienda, el Jueves Lardero, y acaba con el entierro de la sardina y los últimos banquetes. Por tanto el recetario tradicional se llena de manjares relacionados con esta fiesta: butifarra de huevo, tortilla, torta de chicharrones, sardinas… esta fiesta era un momento de laxitud y desenfreno antes de la austeridad de la Cuaresma, que, por el contrario, era un período de purificación y abstinencia marcado por la religión católica. Antiguamente, entre carnaval y Pascua los creyentes hacían ‘magro’ y seguían era un periodo de estricta dieta en la que la carne y los huevos estaban prohibidos. Por eso estos dos productos son los reyes de la dieta carnavalesca.

Cómo es la butifarra que se come en Cataluña en Carnaval

Según cita el Ayuntamiento de Barcelona, tanto la butifarra de huevo y la tortilla son alimentos ligados a la fiesta de carnaval, es decir, en los últimos días antes de empezar la Cuaresma, período en el que estaban prohibidos tanto los huevos como la carne.

Hablamos de embutido hecho de carne de hombro, tocino, carne de la cabeza, huevos, sal y pimienta negra. Tiene color amarillento y textura granulada. Por su forma, gusto y elaboración, es muy similar a la butifarra blanca.

Se comen en especial en carnaval, y más concretamente del Jueves Lardero o Jueves Lardero, también conocido por día de la tortilla o día del huevo y el cerdo. Antiguamente, los niños iban por las casas a hacer captas de huevos para elaborar los platos típicos de la jornada, que eran las tortillas y huevos mezclados con carne o butifarra de huevo y la torta de chicharrones.

Tal costumbre se mantiene tanto en el ámbito familiar como en restaurantes y otros locales que elaboran su tradicional butifarra de huevo.

Concurso la mejor butifarra de huevo de Cataluña

Tal ha sido la importancia de este producto que se realiza un concurso que gira sobre la butifarra de huevo. Aunque no nos ha llegado información directa sobre el certamen, su página web destaca que La Cofradía del Graso y el Magro y la Fundación Oficios de la Carne en cumplimiento de sus objetivos de promoción, fomento y difusión de los oficios relacionados con la carne y los productos cárnicos en Cataluña, el concurso de la mejor Butifarra de Ou de Cataluña destaca tanto en su vertiente tradicional, como en la vertiente más singular y creativa.

Este concurso está abierto a la participación de todas las empresas autorizadas por la elaboración de productos cárnicos, que respondan a los criterios de microempresa o pequeña empresa. Sólo puede haber un concursante por la misma empresa en cada una de las categorías.

La cata del concurso tendrá lugar la sala de actos-aula gastronómica del Mercado de Sants el miércoles 4 de febrero a las 10:00 h. A la hora de cata todas las butifarras serán evaluadas por un jurado, según los atributos organolépticos y de calidad establecidos por cada una de las categorías incluidas en el concurso. El jurado deberá probar y decidir sobre todas las butifarras admitidas a concurso y proclamar los resultados.

Las mejores butifarras de huevo de 2025

Como todavía está por verse quienes serán los ganadores de este manjar para este año, sí contamos con cuáles fueron las mejores butifarras de huevo de 2025: Ramon Hernando de la Xarcutería Hernando (Barcelona), en la categoría tradicional; y Josep Viladecàs, de Fussimanya (Tavèrnoles y Vic), en la categoría de singular, con su butifarra de huevo, alcachofas y cebolla.

Para los creadores del concurso, según destacan en su web, llegar a esta edición ha supuesto un esfuerzo de mejora constante, tanto en la organización como en la mejora de la calidad de las butifarras. “No ha sido fácil, pero gracias a la confianza creciente de los profesionales nos afianzamos en el convencimiento de que el trabajo de promoción y difusión de nuestros productos tradicionales no debe detenerse”.

Destaca que deben ser más exigentes y perseverantes, y potenciar aún más su presencia en los mercados poniéndolos al alcance de todos los consumidores en especial la Butifarra de Huevo, un icono de la tocinería que nos invita a poder celebrar el Jueves Lardero con alegría poniendo una nota festiva y optimista en los gamberros carnavales.