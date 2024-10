El presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, ha cedido al chantaje separatista y ha defendido este miércoles la expulsión de la Policía Nacional de la sede de la Jefatura Superior del cuerpo en Barcelona. El político del PSC ha argumentado este miércoles en la sesión de control al Gobierno catalán en el Parlament convertir el edificio en un «espacio de memoria».

El portavoz del PP en la cámara autonómica, Alejandro Fernández, le preguntó al ex ministro de Sanidad las razones por las que puso en marcha junto con los comunes una iniciativa para «la expulsión definitiva de la Policía Nacional de Via Laietana», donde hasta ahora estaba la jefatura de la Policía en Cataluña.

«Usted se ha confundido», ha iniciado su respuesta el presidente de la Generalitat. «Lo que hemos aprobado es una propuesta de resolución para resignificar la comisaría de Viva Laietana de la Policía Nacional y hace honor a las personas que fueron víctimas de maltrato y de abusos», ha asegurado Illa.

El que fuera titular de Sanidad ha asegurado que «afortunadamente los cuerpos y fuerzas de seguridad no tienen nada que ver con como eran a la dictadura franquista». «No se trata de expulsar a nadie, se trata de hacer honor a la memoria», ha abundado el mandatario autonómico.

«Expulsión definitiva de la Policía»

En su réplica, Fernández le ha contestado que lo que, en realidad, están poniendo en marcha «una resolución para la expulsión definitiva de la Policía Nacional de Vía Laietana». A ojos del representante del PP, algunos de los argumentos de Illa son «un auténtico insulto a la inteligencia».

En primer lugar, ha criticado que hayan defendido la salida de los agentes en que el edificio esté en mal estado. «De todos es sabido la honda y sentida preocupación de los separatistas por la calidad de los materiales constructivos de las comisarías de la Policía Nacional», ha ironizado Fernández. «No nos intenten colar pulpo como animal de compañía», ha espetado el líder de los populares catalanes.

«Ustedes pretenden expulsar a la Policía Nacional de allí porque se lo exigen los separatistas», le ha afeado Fernández a Illa. Y es que se trata de una de las reivindicaciones históricas del independentismo: construir en la comisaria un centro de memoria histórica que rinda homenaje a todas las personas que fueron trasladadas allí durante la dictadura. Se trata del mismo lugar en el que se produjeron las protestas contra las sentencias del 1-O, donde los más radicales hirieron de gravedad a un agente coruñés de 45 años que participaba en el dispositivo ante la sede de la dirección de la Policía en Barcelona. «Es un chantaje puro y duro», ha indicado Fernández.

El dirigente popular también ha rechazado el segundo argumento esgrimido por Illa, que es la creación de un «espacio de la memoria». En su opinión, es «inmoral con la Policía Nacional» porque «los edificios no torturan». El líder del PP catalán insisten en que no se les puede «señalar como responsables de las torturas cometidas hace 60 años». También se ha acordado de «los policías que quedaron tetrapléjicos en los salvajes ataques de Tsunami» y a los que ha considerado que Illa «humilla». «Barcelona necesita más policías, no menos», ha sentenciado, para concluir exigiéndole que «rectifique esa decisión».

El ex ministro ha pedido a Fernández «no perder el principio de realidad en política». El «espacio de memoria» que proponen los socialistas, asegura Illa que «no tiene nada que ver» con los argumentos críticos que ha expuesto el líder de los populares en Cataluña.