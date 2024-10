Brutal pitada y gritos de «¡independencia!» contra el socialista Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, este domingo en el Concurso de Castells de Tarragona en la plaza de toros, ahora conocida como San Miguel Tarraco Arena. Al acto han acudido Illa, el presidente del Parlament, Josep Rull, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, y la consejera de Cultura, Sònia Hernández.

Como se puede ver en el vídeo, Illa ha sido recibido con pitos y abucheos en este acto. Entre otros, se han hecho eco Carles Puigdemont de esta monumental pitada. El ex presidente de la Generalitat ha aprovechado los abucheos de este domingo por la mañana a Salvador Illa para recriminarle que no conoce «la Cataluña real». «Cuando ignoras sistemáticamente a la población de Cataluña que defendió el referéndum y te pones del lado del Rey que ordenó su represión… No esperes demasiados aplausos del pueblo», ha señalado en un mensaje en redes sociales Puigdemont, que ha enumerado algunas de las reuniones mantenidas por Illa en las últimas semanas hacer referencia de forma indirecta a por qué, a su juicio, está alejado de la realidad y sólo se esmera con «las élites» y los medios de comunicación afines.

En este sentido, Puigdemont también ha criticado que «cuando crees que el Círculo de Economía y los capitostes de los sindicatos amigos que acuden a tus listas representan el verdadero pulso empresarial y laboral del país», ha criticado Puigdemont. Estas palabras de Puigdemont se refieren a la visita del lunes junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al lobby empresarial y a la decisión de que el presidente de UGT en Cataluña.

Entre sus reproches, el líder de Junts también ha resaltado las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, contra que Cataluña tenga un concierto económico como el del País Vasco: «Cuando tus compañeros de partido te dicen que el resultado de los esfuerzos de los trabajadores catalanes pertenece a todos los españoles y ni siquiera sales a desmentirlo».

Quan creus que el Cercle d’Economia i els capitostos dels sindicats amics que van a les teves llistes representen el veritable pols empresarial i laboral del país… Quan penses que la Catalunya real és només la que t’expliquen els mitjans amics i els assistents a les trobades… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) October 6, 2024

Antes de acudir al Concurso de Castells, Illa ha hecho una visita institucional al Ayuntamiento de Tarragona, donde ha remarcado que «Tarragona es esencial para construir Catalunya» y que, textualmente, juega un papel fundamental, según ha informado el consistorio tarraconense en un comunicado.

Illa, que ha sido recibido por la corporación municipal y la delegada del Govern en Tarragona, Lucía López, ha emplazado al alcalde Viñuales a reunirse otro día en el Palau de la Generalitat para hablar con mayor calma los temas que afectan a la ciudad.

Junts ha reivindicado su función clave y le preguntará a Sánchez cómo ve la situación política en España el miércoles en la sesión de control al gobierno. La pregunta de los de Carles Puigdemont ha llegado en plenas negociaciones para la aprobación de la senda de estabilidad presentada por el Ejecutivo, donde los siete votos de Junts juegan un papel clave dado el rechazo anunciado de PP y Vox.

A Sánchez también le preguntará el portavoz adjunto de Bildu, Oskar Matute, que busca conocer si «el Gobierno respetará los acuerdos que puedan alcanzarse en los marcos laborales vascos para la adopción de un SMI propio».

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quiere usar su cara a cara habitual con el jefe del Ejecutivo de las sesiones de control para conocer «en qué países defiende la democracia» el presidente Sánchez.