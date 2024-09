Los barones se amotinan por primera vez contra Sánchez por el cupo catalán: «Hasta aquí hemos llegado»

Los barones del PSOE esperaban explicaciones y detalles del enésimo cambio de posición de Pedro Sánchez, ahora con el cupo catalán, y se han encontrado silencio y más ocultación. De ahí que dos de los dirigentes territoriales más críticos, el manchego Emiliano García-Page, el aragonés Javier Lambán y el extremeño Miguel Ángel Gallardo, hayan mantenido la misma posición de rechazo y dureza que han expresado en las últimas semanas en público también frente al presidente del Gobierno y todo el Comité Federal, reunido en Ferraz. «Hasta aquí», ha expresado Gallardo, respecto a lo que son capaces de tolerar.

El secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán, ha denunciado ante el resto de barones, Sánchez y sus compañeros que el acuerdo entre el PSC y ERC para dotar a Cataluña de una «financiación singular» «atenta contra la Constitución y contra una España cohesionada y unida» por el cambio estructural «absolutamente determinante» que plantea para «el futuro del país», lo que a su juicio supondría «ponerle la mecha» a esa especie de «bomba» que «lo haría saltar por los aires».

El hasta hace un año presidente de Aragón, aún al frente del partido en esta región pese a su delicado estado de salud, ha manifestado su rechazo al acuerdo por situarse «en las antípodas» de lo que tanto los socialistas como el resto de formaciones del arco parlamentario aragonés «hemos defendido siempre». «Como aragonés, como ciudadano y como socialista me opongo radicalmente a este acuerdo que supone la confederalización del país», ha declarado, rotundo.

«No me he basado en opiniones ni en juicios de valor, he leído el texto como ha pedido Salvador Illa y lo he hecho en catalán y en castellano para no perderme absolutamente nada», ha señalado Lambán. Según él la pretensión catalana de «asemejarse al concierto vasco» con la «plena soberanía fiscal y la relación bilateral con el Estado» es «inconstitucional». «Supone una quiebra y un debilitamiento de la solidaridad y de la cohesión porque significaría que la Generalitat ingresaría 30.000 millones más y la pérdida de varios miles de millones por parte del Estado la sufrirían lógicamente el resto de las comunidades autónomas» ha zanjado.

Otro de los barones más críticos, Page, por su parte, ha retratado ante Sánchez el acuerdo y la interpretación que dio ERC, dejando claro que la riqueza de España no es riqueza nacional, sino que «hay 17 riquezas». El presidente de Castilla – La Mancha, el único barón socialista con mayoría absoluta, ha exhortado a Sánchez a hacer público los términos reales del acuerdo para desmentir lo que afirmaron en su día los independentistas. Con un tono duro que, según fuentes presentes en la reunión, «superaba el decoro institucional».

El líder de los socialistas manchegos ha querido dejar claro en el cónclave del PSOE que los territorios no pagan impuestos, sino que lo pagan los ciudadanos y las empresas. «Una cosa es singularidad y otra cosa es un régimen específico», ha apostillado. De cara al próximo Congreso Federal, y a los movimientos por parte de Pedro Sánchez para moverle la silla él en el PSOE de CL-M, también ha querido manifestar que cuando hay presidentes en el partido, no se discuten los liderazgos pero sí se pueden y deben debatir sobre políticas e ideas. Por lo que ha pedido que en el próximo congreso se hable «en profundidad de política y de ideas».

Sánchez no se ha pronunciado

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, no se ha pronunciado ni una sola vez sobre los términos del acuerdo entre el PSC y ERC que otorga a Cataluña el concierto económico. Ni tan siquiera para defender la posición que, hasta ahora, ha venido defendiendo su propio Gobierno. Sánchez sí ha hablado de financiación, ofreciendo a todas las autonomías un trato diferencial como a Cataluña, lo que rompería el consenso y haría saltar la solidaridad fiscal por los aires, y ha celebrado en distintas ocasiones su política en esta región que ha permitido la investidura de Illa.