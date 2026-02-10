Giro inaudito en el tiempo: el METEOCAT confirma las mejores noticias y la gente no se lo cree

Meteocat confirma las mejores noticias y la gente no se lo cree, estamos ante una serie de mapas del tiempo que nos traen importantes noticias. Lo que está por llegar es un destacado cambio que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que parece que no salimos de unas lluvias y que pueden empezar a darnos alguna que otra sorpresa inesperada. Estaremos pendientes de un tiempo que puede ir cambiando por momentos y que podría alejarnos de lo que sería habitual en estas fechas.

Aunque tradicionalmente, febrero es un mes lluvioso, lo que nos está esperando es un marcado cambio de ciclo, que veremos al llegar de un enero en el que se han batido récords. Cataluña fue una de las comunidades más afectadas por una sequía que nos lanzó directamente a una serie de cambios que hemos visto llegar a toda velocidad. Con la mirada puesta a este ciclo que, sin duda alguna, parece que la lluvia se ha convertido en nuestra mejor aliada en estos días que tenemos por delante y que acabarán siendo ejemplares.

El tiempo da un giro inaudito

Un importante giro inaudito está llegando, vivimos unos tiempos en los que quizás tocará empezar a ver llegar una situación del todo inesperada. En estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante y que pueden ser esenciales que estemos viendo llegar.

Estos momentos en los que quizás tocará empezar a visualizar determinados elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca y pueden convertirse en la antesala de algo más. Estos días en los que podemos visualizar un giro importante de guion en los que realmente todo puede ser importante.

Este tiempo que parece que nos ha sumergido directamente en unas lluvias que pueden marcar registros históricos. Incluso en una comunidad que puede darnos determinadas novedades que hasta la fecha no sabíamos. Un giro radical que puede convertirse en este plus de buenas sensaciones que tenemos por delante.

Este giro inaudito que esperaríamos puede estar más cerca de lo que nos pensábamos. Son tiempos de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más que podremos empezar a ver llegar en breve. Casi nadie se cree lo que está a punto de pasar.

Meteocat confirma las mejores noticias y casi nadie se lo cree

Las mejores noticias para Cataluña, llegan con un Meteocat que parece que sabe muy bien lo que nos está esperando en estos días en los que cada detalle cuenta. Un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más y que trae un cambio en la tendencia que teníamos por delante.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo muy nuboso, con precipitaciones débiles en Lleida que serán probables en el extremo norte de Girona, y no se descartan aisladamente en el resto; en el Valle de Arán serán moderadas y persistentes. Cota de nieve ascendiendo desde los 1600-1800 m. a por encima de 2500. Temperaturas en ascenso, notable en las máximas en Tarragona. Heladas débiles en zonas altas de Pirineos. Viento moderado del suroeste en el litoral; en el resto, flojo de dirección variable con tendencia a componente oeste moderado, con rachas muy fuertes en Tarragona, sin descartarse en el oeste de Barcelona».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones moderadas y persistentes en el valle de Arán y localmente en la divisoria del Pirineo. No se descartan rachas muy fuertes de viento de componente oeste en el tercio sur al final del día. Temperaturas máximas en ascenso notable en Tarragona».

Para el resto de España, la situación no será mucho mejor: «Persiste otro día más la situación de circulación atlántica, con el paso de frentes y una masa de aire húmedo y relativamente cálido para la época del año dejando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones prácticamente generalizadas en la Península, si bien siendo poco probables en regiones mediterráneas. Se prevén persistentes, localmente fuertes y con alguna tormenta y granizo ocasional en Galicia y oeste del Sistema Central, siendo también posible en la Cantábrica occidental y a primeras horas en regiones del Pirineo. Asimismo son probables los chubascos y tormentas localmente fuertes a últimas horas en el entorno cantábrico oriental. Nevará en el Pirineo por encima de 1700/2000 metros, siendo también posible en cumbres del resto de sistemas montañosos. Cielos poco nuboso o con intervalos en Baleares tendiendo a nublarse con posibilidad de alguna precipitación en la segunda mitad del día, y cielos poco nubosos o despejados en Canarias con algunos intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas. Bancos de niebla en regiones de montaña de la vertiente atlántica, norte y oeste de la meseta Sur, Andalucía occidental y Galicia. Temperaturas máximas en aumento en Canarias y Ampurdán, en descenso en el Ebro, Cantábrico oriental y Sierra Morena y en general con pocos cambios en el resto. Mínimas en aumento en los archipiélagos, Ebro y fachada oriental peninsular, localmente notable en litorales de su mitad norte, en descenso en el Cantábrico y tercio noroeste y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo».