Giro de 180º en el precio del transporte en Barcelona: lo que vas a pagar a partir de ahora

Moverse por Barcelona utilizando el transporte público es una de las soluciones más eficientes y sostenibles para residentes y visitantes. Metro, autobús, tranvía y otros servicios integrados forman una red extensa diseñada para cubrir tanto la ciudad como su entorno metropolitano. Pero entender el sistema tarifario —y especialmente los distintos títulos disponibles— puede resultar complicado. Estos son los precios del transporte en Barcelona.

Existen varias modalidades de abonos, pases y billetes con precios que varían según el uso, la duración o el número de viajes que uno planea realizar. Además, las tarifas se organizan por zonas y se actualizan periódicamente, lo que hace recomendable conocer cómo funcionan los distintos títulos antes de decidir cuál conviene más dependiendo de las necesidades de movilidad. Cuáles son los precios del transporte público en Barcelona en 2026: desde el billete sencillo hasta opciones pensadas para grupos o familias. También explicamos qué derechos y limitaciones tiene cada título, y cómo estos encajan en un sistema tarifario influido por decisiones de las administraciones públicas.

El precio del transporte en Barcelona

La forma más básica de acceder al transporte público en Barcelona es mediante el billete sencillo, pensado para viajes puntuales dentro de una zona determinada. Su precio en 2026 ronda los 2,90 euros para una zona, aumentando progresivamente si el trayecto abarca más zonas tarifarias del área metropolitana.

Este título permite un solo viaje en metro, autobús o tranvía sin posibilidad de conexión entre servicios salvo que se valide de nuevo dentro de los tiempos establecidos. Es útil para turistas o para residentes que no requieren abonos mensuales, pero su coste por viaje puede resultar más elevado si se compara con los títulos multiviaje.

T-casual: viajes múltiples con flexibilidad

La T-casual es una tarjeta de 10 viajes que se utiliza para hacer desplazamientos múltiples sin límite temporal durante su validez. Es un título unipersonal, es decir, la puede usar solo una persona a la vez, y no puede compartirse. Los precios de la T-casual dependen del número de zonas que abarque: por ejemplo, cuesta 13 euros en una zona, alrededor de 25,50 euros en dos zonas y se eleva hasta más de 57 euros si cubre siete zonas del área metropolitana.

Este tipo de título resulta económico para quienes planean varios trayectos regulares en un periodo corto, pero no necesitan un abono mensual. Por ejemplo, si se hacen menos de 20 viajes al mes, la T-casual puede resultar más barata que un abono de larga duración.

T-dia: precio del transporte en Barcelona

La T-dia es un título pensado para quienes necesitan una movilidad intensa por un periodo muy breve. Permite realizar viajes ilimitados durante 24 horas desde la primera validación. Los precios de esta tarjeta también varían con el número de zonas: empieza en torno a 12 euros para una zona y supera los 30 euros si se utilizan seis o siete zonas.

Este título es muy utilizado por turistas, así como por personas que realizan excursiones dentro del área metropolitana en un solo día. Se trata de una alternativa práctica al billete sencillo cuando se prevé un uso intensivo del transporte en un corto espacio de tiempo.

T-usual: abono mensual para uso frecuente

Para usuarios habituales, la T-usual es el título más importante. Se trata de un abono personal que permite viajes ilimitados durante 30 días consecutivos desde la primera validación.

Los precios dependen del número de zonas: por ejemplo, 22,80 euros en una zona, alrededor de 30,55 euros en dos zonas o más de 67 euros para todas las zonas metropolitanas.

Existen versiones bonificadas de la T-usual para familias numerosas, monoparentales o personas en situación de desempleo, con precios reducidos. Estas bonificaciones, que forman parte de políticas públicas de acceso a la movilidad, ayudan a garantizar que el transporte público sea una alternativa asequible para colectivos vulnerables.

T-familiar: ocho viajes compartidos

La T-familiar es un título multipersonal que permite ocho viajes en un periodo de 30 días y puede ser compartido entre varias personas. Su precio también varía según el número de zonas: ronda los 11,50 euros en una zona y supera los 45 euros si abarca cinco zonas o más.

Este título es especialmente útil para familias o grupos que realizan desplazamientos ocasionales, pero que no justifican un abono mensual completo. Su sistema compartido permite optimizar el coste entre varios usuarios sin compromiso de regularidad.

T-grup: opción para grupos grandes

El T-grup es un pase pensado para grupos amplios, con 70 viajes disponibles en 30 días. Los precios del transporte en Barcelona son significativamente superiores, comenzando en torno a 91 euros para una zona y alcanzando más de 400 euros para siete zonas.

Este título permite distribuir muchos viajes entre varias personas, por lo que resulta adecuado para colectivos que se desplazan con frecuencia, pero no necesitan abonos personales. Su coste por viaje tiende a ser menor que comprar múltiples T-casual individuales.