Cambio inédito en las visitas a la Modelo, la cárcel en plena Barcelona: horarios y días

La antigua prisión la Modelo de Barcelona vuelve a situarse en el centro del interés ciudadano gracias a una importante novedad en su programa de visitas guiadas. Este emblemático edificio del barrio de la Esquerra de l’Eixample, que durante décadas fue un símbolo del sistema penitenciario español, amplía ahora su accesibilidad para que más personas puedan conocer de primera mano su historia y su transformación. El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que, a partir de esta semana, las visitas guiadas dejarán de concentrarse únicamente en los fines de semana y pasarán a realizarse todos los días, reforzando así su apuesta por la divulgación patrimonial y la memoria democrática.

Esta ampliación responde a la creciente demanda de ciudadanos y visitantes interesados en recorrer el interior de la Modelo y comprender el papel que representó en la vida social y política de la ciudad. Hasta ahora, las visitas con guía se ofrecían exclusivamente los viernes, sábados y domingos, lo que limitaba el acceso a muchas personas. Con el nuevo calendario, vigente hasta el 31 de julio de 2026, se multiplican las plazas gratuitas disponibles y se incorporan nuevos horarios entre semana, lo que permite una experiencia más flexible y adaptada a diferentes agendas. La medida se enmarca en una política cultural que busca abrir espacios históricos a la ciudadanía y fomentar una lectura crítica del pasado reciente.

Visitas a la modelo: más amplio y accesible

La principal novedad de esta nueva etapa es la ampliación de los días en los que se ofrecen visitas guiadas. De lunes a jueves, se han incorporado recorridos por la tarde con dos pases diarios: uno a las 17.00 horas en catalán y otro a las 17.30 horas en castellano. De este modo, se facilita el acceso a personas que trabajan o estudian durante la mañana y que hasta ahora tenían dificultades para asistir a las visitas organizadas.

Los fines de semana se mantiene una oferta más amplia. Los sábados, las visitas se realizan a las 11.00 y 17.00 horas en catalán, y a las 11.30 y 17.30 horas en castellano. Los domingos, los recorridos guiados se concentran en la mañana, con un pase a las 10.30 horas en catalán y otro a las 12.00 horas en castellano. Todas las visitas son gratuitas, aunque es imprescindible reservar previamente a través de la web oficial de la Modelo.

La importancia de la visita guiada en la Modelo

Recorrer la Modelo acompañado por un guía especializado permite contextualizar los espacios y comprender los acontecimientos que marcaron la historia del centro penitenciario. Durante la visita, se explican aspectos clave como el funcionamiento del sistema carcelario, las condiciones de vida de los presos y los episodios políticos y sociales que tuvieron lugar entre sus muros. La figura del guía resulta fundamental para interpretar un espacio cargado de simbolismo y evitar una lectura superficial del edificio.

La prisión Modelo fue escenario de momentos decisivos de la historia contemporánea española, especialmente durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Conocer estos hechos contribuye a una reflexión más profunda sobre los derechos humanos, la justicia y la memoria colectiva, una línea de trabajo que también promueven instituciones europeas como el Consejo de Europa a través de sus programas de educación en memoria democrática.

Visitas libres y propuestas educativas

Además de las visitas guiadas, el Ayuntamiento mantiene la posibilidad de recorrer la Modelo sin acompañamiento los viernes, sábados y domingos. Esta opción permite a los visitantes pasear libremente por los pasillos, las celdas y el panóptico central, deteniéndose en aquellos espacios que despierten mayor interés personal. Los horarios de estas visitas libres pueden consultarse igualmente en la web oficial del equipamiento.

El programa se completa con visitas guiadas específicas para centros educativos. Estas actividades están diseñadas para el alumnado de ciclo superior de primaria, ESO y bachillerato, y combinan el recorrido por la prisión con propuestas pedagógicas adaptadas a cada edad.

El objetivo es trabajar conceptos como la convivencia, la justicia social y la evolución de los derechos fundamentales, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales como la UNESCO en materia de educación patrimonial.

La Modelo como espacio de memoria y futuro

La apertura continuada de la Modelo refuerza su papel como espacio de memoria democrática y de uso ciudadano. Desde su cierre como prisión en 2017, el edificio ha iniciado un proceso de resignificación que busca convertir un lugar de reclusión en un espacio de reflexión colectiva. Las visitas guiadas son una herramienta clave para lograr este objetivo, ya que permiten resignificar el pasado sin ocultar su dureza.

Tales iniciativas sitúan a Barcelona en sintonía con otras ciudades europeas que han transformado antiguos espacios penitenciarios en equipamientos culturales abiertos al público. La ampliación de las visitas hasta julio de 2026 consolida este proyecto y ofrece una oportunidad única para conocer la historia de la ciudad desde una perspectiva crítica y participativa, reforzando el vínculo entre patrimonio, ciudadanía y memoria histórica.