Alerta en Barcelona por lo que está pasando con el turismo: “Llegan esperando…”

Según el último estudio de Nomad eSIM, Barcelona es la ciudad más masificada del mundo, cuya cifra de visitantes anuales supera los 20,37 millones. Actualmente, recibe 201.722 turistas por kilómetro cuadrado,por encima de Cancún (México), con 147.887 viajeros por kilómetro cuadrado; Oporto (Portugal), con 143.902, y Nueva York (Estados Unidos), con 137.712. Sin embargo, la experiencia no siempre es positiva.

En este contexto, el arquitecto Óscar Guillen y la psicóloga Carmen Asensi analizan el concepto «Metápolis», el cual refleja de qué manera la realidad urbana se extrapola a todo el territorio. «En Barcelona muchos extranjeros se quejan de que ya no tienen la magia de antes, así que se mudan a pueblos más auténticos, como Mataró, Girona o Sitges», cometa el arquitecto. Y añade: «Llegan esperando paella, flamenquito, una ciudad muy española y se encuentran con cafés donde todo el mundo habla su idioma, comen el mismo brunch que en Londres y pagan con Revolut, y se desilusionan».

«Barcelona ha perdido su magia»

Ante esta situación, los turistas, que llegan con «sueldos altos y horarios flexibles» se mudan a localidades más pequeñas y menos conocidas «que sí que tienen identidad, ritmo propio, precios normales», trasladando la misma problemática que viven las grandes ciudades.

Para muchos expatriados, la Ciudad Condal ha perdido el encanto que tenía hace sólo unos años, y optan por mudarse a localidades de la Costa Brava, como Cadaqués o Tossa de Mar. Sin embargo, según denuncia Óscar Guillén, «desplazan la presión de Barcelona a pueblos que sí tenían identidad propia, un ritmo de vida distinto y precios más asequibles. Llegan, compran viviendas a precios imposibles, los alquileres suben, los comercios se adaptan al nuevo público, el pan cuesta el doble y, poco a poco, la gente de toda la vida empieza a marcharse».

El problema es que muchos «no se integran, no aprenden catalán, no van a las fiestas del pueblo, y acaban yendo al mismo coworking que podrían tener en la ciudad». Estos municipios «dejan de ser pueblos» y algunos de sus tradiciones y negocios terminan desapareciendo.

«A esto se le llama Metápolis: una ciudad extendida, difusa, sin un dentro ni un fuera claros. Para quienes ya vivían allí, el problema no es llegar a Barcelona; es que Barcelona ha llegado hasta ellos», comenta.

Sin lugar a dudas, el turismo tiene un peso cada vez mayor en la economía catalana: 536.000 personas trabajan en el sector, un 13,6% del total. Más allá del precio de la vivienda, las consecuencias de la masificación turística afecta a la vida diaria de los barrios, modificando el tejido tanto social como comercial. Los vecinos se quejan del ruido, el incivismo y la pérdida de identidad cultural. Además, la presión sobre el transporte público y los espacios verdes complica la convivencia.

Nuevo índice turístico

Recientemente, el Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado la creación de un índice de densidad turística que permita evaluar el impacto del turismo en los distintos barrios de la ciudad para diseñar las políticas de gestión turística en el marco del Observatorio del Turismo de Barcelona. Se centrará especialmente en la Sagrada Familia, el barrio Gótico, el Born y la Barceloneta.

«El turismo es una pieza fundamental y coincidimos en que lo tenemos que saber gestionar. Barcelona ha llegado a su límite turístico», ha afirmado el teniente de alcalde de Turismo, Jordi Valls. Por su parte, Jordi Coronas, ha señalado que «las problemáticas asociadas a la concentración turística llevan años apareciendo de manera reiterada en los barómetros municipales y siguen siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía en determinados barrios».

‘Informe de resultados perfil y hábitos de los turistas de Barcelona ciudad 2024’

«El perfil del turista tipo que visitó la ciudad de Barcelona en 2024 corresponde mayoritariamente al de un hombre, que representa el 65,3 % del total, con una edad media de 36,2 años. Se trata, en su mayoría, de visitantes que residen fuera de España, ya que el 86,2 % procede del extranjero, cuentan con estudios universitarios (74,3 %) y trabajan como asalariados, condición que se da en el 63,4 % de los casos».

La Unión Europea continúa siendo el principal mercado emisor, aunque su peso ha descendido progresivamente hasta situarse en el 48,3 %, mientras que el resto de Europa alcanza el 15,7 %. Destaca también el crecimiento sostenido de América del Norte, que ya representa el 10,8 %, y de América Central y del Sur, con un 16,8 %. Asia y Próximo Oriente muestran una evolución al alza y alcanzan el 5,5 %.

En 2024, el principal país de residencia de los turistas que visitaron Barcelona fue España, con un 13,8 %, aunque su peso ha disminuido en los últimos años. Entre los mercados internacionales, Italia ocupa el primer lugar con un 9,6 %, seguida muy de cerca por el Reino Unido (8,9 %) y Francia (8,4 %). Estados Unidos consolida su crecimiento y alcanza el 7,5 %. Alemania mantiene una presencia estable con un 6,7 %. En el ámbito latinoamericano destacan Argentina (3,5 %), Portugal (2,8 %), México (2,5 %), Brasil (2,1 %) y Colombia (2,0 %).