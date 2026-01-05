El cambio en la carta del mejor buffet libre de Europa y que está a dos horas de Barcelona: no te lo vas a creer

Si este 2026 deseas descubrir nuevos restaurantes e incluso ir más allá de las calles o barrios donde siempre vas, nada como coger el coche o el tren y, desde Barcelona, llegar a uno de los mejores buffets del mundo. De hecho, está considerado el buffet libre más grande y mejor de Europa y acaba de hacer cambios en su carta, por lo que muchos no se lo quieren perder. Está a unas dos horas de Barcelona y es toda una experiencia que, si te gusta la gastronomía francesa, seguro te va a encantar.

Se trata de Les Grands Buffets, el restaurante francés que acaba de introducir uno de los cambios más llamativos de su historia reciente. Un movimiento pensado para reforzar su identidad gastronómica y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia aún más completa a quienes viajan hasta Narbona solo para sentarse a su mesa. Una novedad pensada para seducir a quienes vuelven una y otra vez y a quienes aún no han ido. La apuesta llega de la mano de Louis Privat, fundador y alma del proyecto, que ha decidido incorporar un producto que históricamente había estado ausente en su oferta. Y no es un producto cualquiera sino que se trata de uno de los grandes símbolos de la alta cocina francesa.

El cambio en la carta del mejor buffet libre de Europa

Les Grands Buffets era ya un templo gastronómico por sí mismo, pero había un elemento de la cocina francesa clásica que aún no formaba parte de su repertorio. Ahora, ese vacío se ha completado con la llegada de la trufa, un ingrediente asociado desde siempre al lujo culinario. Privat lo plantea como un paso natural en su misión de democratizar la gastronomía francesa, poniéndola al alcance de prácticamente cualquier bolsillo sin renunciar al rigor de las recetas tradicionales.

Y la llegada de la trufa a este buffet libre es además por todo lo alto si tenemos en cuenta que ya está presente en 14 platos de la carta, ya sea como protagonista o como ingrediente clave. Entre ellos, uno de los que más está llamando la atención es la sopa de foie y trufa al estilo de Paul Bocuse, servida con su emblemática cubierta de hojaldre. También se suman los huevos mimosa con trufa, el paté Richelieu, la vieira à la nantaise, el vol-au-vent Régence o el turnedó de solomillo Rossini con foie gras y trufa. Todos estos platos siguen los cánones de la cocina clásica francesa y refuerzan la conexión del restaurante con el legado de Escoffier. E incluso el famoso buffet de quesos, uno de los rincones más fotografiados del restaurante, incorpora dos novedades: el Brillat-Savarin trufado y el Brie de Meaux con trufa.

Un homenaje permanente a la cocina de Escoffier

Parte del encanto de Les Grands Buffets es su clara vocación de preservar la cocina francesa histórica. El restaurante ofrece más de 150 recetas vinculadas a Auguste Escoffier, considerado el padre de la gastronomía moderna en Francia. Privat concibió su buffet libre como un espacio donde cualquier persona pudiera acceder a elaboraciones que normalmente se asocian a restaurantes de lujo, y el éxito demuestra que la fórmula funciona.

De hecho, Les Grands Buffets no solo es el buffet libre más grande del país, sino también el restaurante que más factura en toda Francia, superando los 30 millones de euros anuales. Más de 220 profesionales trabajan cada día para servir a más de 1.000 comensales, una cifra que aumenta hasta los 1.200 en temporada alta.

Y luego está el dato que muchos resaltan por encima de cualquier otro, y es que estamos hablando del mayor buffet de quesos del mundo, acreditado por el récord Guinness. Un mínimo de 111 variedades expuestas, en realidad suelen ser más, a lo largo de 30 metros de mostradores dedicados en exclusiva a este producto.

Entre los quesos hay representantes de toda Francia y también de Cataluña. Destacan el Lúpulus de Quesos Muntanyola, un proyecto de economía social de la fundación AMPANS, y la tomme Urgèlia, dos apuestas que demuestran que este buffet no entiende de fronteras a la hora de seleccionar calidad.

View this post on Instagram A post shared by Les Grands Buffets (@lesgrandsbuffets)

Una experiencia que impresiona incluso antes de comer

Quien visita Les Grands Buffets suele recordar bien la comida, pero también la atmósfera. Llama la atención el silencio de los comedores, donde cientos de personas disfrutan sin prisas de cada plato. Los salones están decorados con piezas artísticas, lámparas clásicas y vitrinas que evocan la elegancia francesa sin exageraciones.

El precio del buffet libre es de 65,90 euros por persona. Las bebidas no están incluidas, pero el vino y el champán se ofrecen a precio de bodega, algo poco habitual en un restaurante de estas dimensiones. Además, si compras una caja de seis botellas del vino que has tomado durante la comida, la botella consumida se descuenta del total. Una propuesta que muchos visitantes consideran parte del encanto de la experiencia.

Más cambios para el futuro

Aunque el restaurante es ya una institución, su entorno exterior puede que sorprenda a más de uno, ya que está ubicado en un polígono industrial a las afueras de Narbona. Sin embargo, esto también está a punto de cambiar. Les Grands Buffets tiene sobre la mesa un proyecto de remodelación y ampliación que transformará por completo el acceso, incorporará nuevos espacios y dará respuesta a peticiones muy frecuentes de sus clientes, como la creación de una tienda gastronómica con productos propios.