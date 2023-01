El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha avanzado este jueves un preacuerdo con el PSC para aprobar los Presupuestos catalanes. En una comparecencia de urgencia, celebrada este mediodía, el líder de ERC ha afirmado que lo hace «asumiendo la contradicción», ya que la un acuerdo con los de Salvador Illa es «la opción más responsable y realista». El presidente autonómico ha rechazado cualquier acuerdo con sus ex socios de JxCAT y la CUP.

ERC ha aceptado la construcción de la ronda norte en Tarrasa (B40), una vía que forma parte de la red de carreteras del Estado pero que asumirá en parte su Gobierno. Era una condición sine qua non del PSC, aunque ha avisado: «Que nadie se confunda, este proyecto tal como está planteado no forma parte de nuestro proyecto de país». Desde ERC habían manifestado siempre en contra de la obra, en especial el consejero de infraestructuras Juli Fernández. El Govern, sin embargo, no acepta ni la ampliación del aeropuerto de El Prat ni el proyecto del Hard Rock, dos peticiones más del PSC.

Aragonés asegura que el hecho de echarse en brazos de los socialistas forma parte de «un amplio consenso social, siendo generosos y actuando con responsabilidad». El presidente catalán recuerda que «ya no hay excusas» para «hacer posible la aprobación de los Presupuestos» para el año en curso. Se espera que en las próximas horas los separatistas y el PSC puedan oficializar el acuerdo entre los dos principales partidos con representación en el Parlament. La gran duda, tras aceptar esta obra, es si los Comuns que se oponían e ella romperán el pacto que tenían con ERC.

El presidente de la Generalitat dice que esta cesión al partido que dirige Salvador Illa a cambio de aprobar los Presupuestos «es el precio de la centralidad y liderazgo». «Es la decisión más útil y necesaria que podíamos tomar en este momento», ha manifestado Pere Aragonés que gobierna en minoría desde hace unos meses tras la salida de JxCAT del Govern.