Moncloa pactó con Aragonés facilitarle la huida para evitarle la foto con el himno de España

La huida a toda prisa de Pere Aragonés para no escuchar el himno de España durante el pase de revista a las tropas no pilló por sorpresa a casi nadie. Al menos, no al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y es que todo estaba pactado. Moncloa y el Govern, según ha podido confirmar OKDIARIO por distintas fuentes, acordaron que mientras Sánchez, Emmanuel Macron y Ada Colau proseguían con el protocolo habitual, Aragonés escaparía de forma discreta por detrás. Por eso la seguridad de Presidencia del Gobierno permitió a los escoltas de Aragonés aparcar su coche a escasos metros de la línea de saludos. Mientras el resto de vehículos oficiales de las autoridades presentes aparcaban más lejos.

Durante varias semanas los gabinetes de Moncloa y Generalitat negociaron todos los detalles de la presencia del president Aragonés en la cumbre hispanofrancesa que este jueves se celebra en Barcelona. Sánchez estaba dispuesto a cederle el máximo protagonismo, como ha ocurrido, permitiéndole incluso despachar cerca de un minuto durante el saludo con el presidente de la República francesa. El político catalán, muy criticado por los separatistas por acudir a la reunión entre los dos gobiernos, consideraba que el Govern no podía desaprovechar una oportunidad de estas características para vender su discurso. Tal como ha hecho. Durante esas conversaciones que mantuvieron los dos equipos se pactó que el jefe del Ejecutivo permitiría a Aragonés trasladar sus mensajes a Macron y que luego se le permitiría escapar para no escuchar los himnos.

Y es que para evitar más críticas de las que ya había recibido, únicamente por asistir, el equipo de Aragonés tenía claro que no podía quedarse junto a Sánchez y Macron durante la interpretación de los himnos nacionales de España y Francia. Por muy interesante que resultase la foto para el president de la Generalitat. Por eso, tras trasladar a Moncloa su voluntad de marcharse tras el saludo protocolario inicial, los equipos de ambos dirigentes políticos diseñaron un plan para evitar una foto que hubiese abierto todos los telediarios.

Con el acuerdo alcanzado, que obligó a modificar ligeramente los planes iniciales de Moncloa sobre el lugar en el que se saludaban las autoridades y se hacían la fotografía de familia, la salida de Pere Aragonés se ha hecho de forma muy discreta. Hasta el punto que muchos no se han dado cuenta de su ausencia hasta a echarle en falta en la foto. Las cámaras de OKDIARIO han sido de las únicas que han captado la secuencia del líder de ERC escapando y subiéndose al coche oficial mientras Sánchez, Macron y Colau se situaban en línea durante la interpretación de los himnos por parte de la banda militar.