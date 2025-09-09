Alerta roja en Cataluña por lluvias y tormentas nunca vistas: la AEMET avisa y no estamos preparados

La AEMET avisa de que no estamos preparados para lo que llega, una importante alerta roja en Cataluña ante la llegada de lluvias y tormentas nunca vistas. La realidad puede acabar superando a unas cifras y temperaturas que son del todo inesperadas. Deberemos estar muy pendientes de un giro radical en esta parte del país que puede darnos más de una sorpresa inesperada. Sobre todo, en forma de peligro inminente contra el que será difícil luchar.

Estaremos muy pendientes de unos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa que puede convertirse en la antesala de algo más, en especial si lo que nos está esperando. Será el momento de saber qué pasa en una región de España que se ha visto afectada durante los últimos tiempos y en esta época del año de una serie de fenómenos que han sido devastadores. Las lluvias son la gran amenaza de estos días en los que las temperaturas han empezado a iniciar su camino hacia un otoño en el que todo puede ser posible. Con la mirada puesta a unos cambios en los que tocará estar pendientes de esta previsión del tiempo.

La AEMET lanza un aviso para el que no estamos preparados

Desearíamos que el verano durase para siempre, en especial cuando el sol es el protagonista y las temperaturas son las más suaves de la temporada. En la costa Mediterránea, ese sol y esa playa que tanto nos gusta puede alargarse un poco más, pero cuidado, siempre a merced de una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo.

Nos enfrentamos a una serie de situaciones poco comunes que pueden acabar de darnos algunos cambios importantes que serán los que nos marcarán de cerca y pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Con la mirada puesta a una serie de detalles que acabarán marcando estos días.

Con lo cual, tocará estar muy pendientes de una serie de situaciones que pueden acabar de darnos más de una sorpresa inesperada. La situación se irá complicando por momentos y puede hasta ser recurrente, el territorio se enfrenta a un cambio radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Es hora de apostar claramente por un giro radical que hasta la fecha no hubiéremos ni imaginado que pudiera ser una dura realidad.

Cataluña está en alerta por fuertes lluvias y tormentas nunca vistas

La realidad es que vamos a seguir en alerta en unas horas en las que las lluvias pueden convertirse en las grandes aliadas de una serie de cambios importantes. Pasaremos de una situación de estabilidad a una inestabilidad que puede ir acompañada de un marcado descenso de las temperaturas.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielo muy nuboso. Se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes, que irán restringiéndose al litoral y prelitoral durante la mañana, y que podrán desarrollarse nuevamente en el Pirineo por la tarde. Temperaturas en descenso. Viento moderado, del norte en el Ampurdán, del noroeste en el sur de Tarragona y del noreste en el resto del litoral; en el resto, viento flojo de dirección variable». Las alertas seguirán activadas: «Chubascos y tormentas localmente fuertes, especialmente en litorales y prelitorales durante la mañana».

La previsión del tiempo nos sitúa en un cambio importante de tendencia en todo el país: «Se prevé el paso de una vaguada atlántica que afectará al extremo oriental peninsular y Baleares con cielos nubosos. Se esperan de madrugada en Baleares chubascos y tormentas localmente fuertes o muy fuertes, localmente persistentes en amplias zonas, sin descartar intensidades localmente torrenciales. De forma más débil, pueden afectar a otros puntos del área mediterránea oriental. Por la tarde, posibilidad de chubascos y tormentas localmente fuertes en el nordeste de Cataluña. Por otro lado, el paso de un frente atlántico dejará cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones en Galicia y Cantábrico, abundantes en zonas del oeste de Galicia. En el resto, intervalos nubosos con nubosidad de evolución en el interior, algún chubasco ocasional en entornos montañosos de la meseta Norte y predominio de poco nuboso en el sur y sudeste. En Canarias predominarán cielos nubosos con precipitaciones, débiles en general, en el norte de las islas de mayor relieve y cielos poco nubosos o con intervalos en el resto. Probables bancos de niebla matinales en interiores del norte y sudeste peninsular, así como brumas frontales en Galicia y Cantábrico. Las temperaturas máximas aumentarán en los tercios norte, este y sur, sin grandes cambios o en descenso en el resto del país. Las mínimas aumentarán en el oeste mientras que en el resto de la Península y en los archipiélagos predominarán los descensos. No se descartan las primeras heladas en el Pirineo».