El PP ha ganado las elecciones autonómicas de Castilla y León. Ha quedado como primera fuerza política y podría seguir gobernando con el apoyo de Vox, ya sea formando un Gobierno de coalición o con el respaldo del partido de Santiago Abascal en el Parlamento regional. Se trata del único pacto factible y realista tras los resultados electorales.

La formación de Alfonso Fernández Mañueco logró 31 procuradores en las Cortes de Castilla y León, ganando 2 escaños en relación a las elecciones de 2019. Todo ello en detrimento del PSOE, que fue la primera fuerza política en los comicios de hace 3 años y que ahora es el segundo partido en la región tras perder 7 procuradores y quedándose en 28.

Mañueco, en su discurso nada más conocerse los resultados, aseguró que dialogará con «todas las fuerzas políticas» para formar un «Gobierno de todos». Los populares, con 31 escaños, están lejos de los 41, que es la mayoría absoluta en las Cortes de Castilla y León, por lo que están obligados a conseguir acuerdos con otras formaciones para seguir gobernando en la región.

El pacto más factible para el PP sería con Vox. Ambas formaciones suman 44 diputados regionales, tres más que la mayoría absoluta. La incógnita sería si gobernarían en coalición o si los de Abascal apoyarían al PP con un apoyo externo en el Parlamento autonómico. El líder de Vox mostró sus intenciones en su discurso nada más conocerse los resultados: «¡Qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García-Gallardo!». El candidato de Vox podría acabar como vicepresidente de Castilla y León, siempre y cuando Mañueco accediese a ello.

Las alternativas

Una supuesta alternativa al pacto del PP con Vox tendría que liderarla el PSOE al ser la segunda fuerza regional. Pero su acuerdo con Podemos y el resto de partidos regionalistas no sería suficiente para gobernar en la Comunidad, ni siquiera sumando también a Ciudadanos.

La suma de PSOE, Podemos, Ciudadanos y las formaciones regionalistas de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Soria ¡Ya!, Podemos, Ciudadanos y Por Ávila (XAV) llegaría a los 37 procuradores. Esta cifra sería insuficiente, al quedarse a cuatro escaños de la mayoría absoluta en las Cortes de Castilla y León.

Esta supuesta alternativa también quedaría descartada tras las palabras del candidato del PSOE, Luis Tudanca, tras confirmarse el batacazo electoral de su formación. «Lo he dado todo por Castilla y León, me he vaciado, estad convencidos de que otros vendrán que harán más y lograrán que, por supuesto, el cambio llegue», espetó el dirigente socialista.

Existe una doble ‘tercera vía’ para que el candidato del PP pudiera salir investido sin el respaldo de Vox: la abstención del PSOE o el apoyo de Unión del Pueblo Leonés (tres escaños), Soria ¡Ya! (tres), Por Ávila (uno) y Ciudadanos, que de sus 12 escaños sólo ha conservado el de su líder, Francisco Igea. En ambos casos Mañueco podría salir investido con mayoría simple en segunda votación, siempre y cuando Vox no votara en contra de él junto a PSOE y Podemos si el entendimiento con los partidos localistas fraguara para el PP.