El candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla y León, Luis Tudanca, se marcha. Aunque su dimisión es en diferido y ha evitado verbalizarlo explícitamente esta misma noche electoral, tras el batacazo sufrido en las urnas. Ha dejado de ser la primera fuerza y ha perdido siete escaños. No hay forma de maquillarlo. «Lo he dado todo por Castilla y León, me he vaciado, estad convencidos de que otros vendrán que harán más y lograrán que, por supuesto, el cambio llegue», ha espetado el líder socialista.

En su equipo, preguntados por si esto es una renuncia a su cargo, aseguran que «ha dicho lo que ha dicho, no vamos a interpretar sus palabras» que sin duda, entre lágrimas, suenan a despedida. Algunos miembros de su lista achacan el discurso de Tudanca, que ha comparecido minutos más tarde de las diez de la noche, «a un bajón del momento». El líder del PSOE en Castilla y León ha felicitado al ganador de las elecciones, el popular Alfonso Fernández Mañueco, y ha alertado de lo que puede suponer para ellos la presencia de Vox en el Gobierno regional.

«Durante estos siete años que llevo como secretario general y candidato lo he dado absolutamente todo», ha dicho Tudanca con el presidente del Senado, Ander Gil, y la presidenta de los socialistas europeos, Iratxe García, en primera fila. Emocionado, el gran perdedor de la jornada electoral ha concluido que todo el esfuerzo realizado «no ha sido suficiente». «Otros vendrán que lo harán mejor», ha sentenciado.

El secretario general del PSOE autonómico también ha criticado el movimiento del adelanto electoral. «El riesgo de unas elecciones era que la desaparición de Ciudadanos abriera la puerta de Vox», ha dicho. Para afirmar, acto seguido, que «no ha merecido la pena». «El PP convocó unas elecciones anticipadas esperando una mayoría absoluta de la que se ha quedado muy lejos», ha espetado. Tampoco «el PSOE no ha logrado el objetivo no ya de ganar, sino de sumar para el cambio». Ha avisado que «se analizarán los resultados en detalle con la ejecutiva».

Felicita a Mañueco

Luis Tudanca ha felicitado al próximo presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por la victoria que ha logrado en las urnas. Aunque desde Madrid, la dirección federal, aseguran que «el fracaso» de la noche es del PP. El líder del PSOE regional califica los resultados de «muy ajustados», pese a los tres escaños de diferencia con los populares.

Trasvase a la España Vaciada

Uno de los principales temores del PSOE se ha cumplido. Que el movimiento de la España Vaciada creciese en las urnas a costa de los socialistas. Así ha sido. Los siete procuradores que ha perdido la candidatura de Luis Tudanca han ido a engrosar la presencia de los partidos locales en las Cortes de Castilla y León. En Soria, además, la subida de Soria ¡Ya! hasta los tres representantes ha provocado que los socialistas dejen de ser la primera fuerza en esta provincia.