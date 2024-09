Mañueco acusa a Gallardo de falta de independencia: «Hace lo que le mandan sus jefes de Madrid»

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado este martes al portavoz de Vox en las cortes de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de falta de independencia en la comunidad autónoma después de que la dirección de la formación que lidera Santiago Abascal ordenase romper la coalición de gobierno con el PP en la región e insinuase que no se van a pactar los presupuestos de 2025. «Usted puede repetir aquí todos los argumentarios que quiera porque todos tenemos claro que viene aquí a decir lo que le mandan, porque son sus jefes de Madrid los que ya han dicho que no se van a pactar los presupuestos. El otro día vino una persona de Barcelona para decir que no se iba a pactar nada. Pues muy bien ya sabemos que no tiene ningún tipo de iniciativa», ha dicho Mañueco, durante el pleno regional, en respuesta a las acusaciones del portavoz de Vox.

Sobre esta norma, que Vox ha llevado ante el parlamento autonómico con apoyo del PSOE, el líder de los populares en Castilla y León ha afeado a la formación conservadora que intente aprobar esta iniciativa junto al partido socialista para hacerle una «pinza» al PP. «Confirma hoy más que nunca de que la política hace extraños compañeros de cama. Lo más sorprendente es que parece que les gusta a los dos. Parece que es lo que van a hacer a partir de ahora en numerosas ocasiones. Probablemente lo hagan también en los presupuestos. Pero no se preocupe, sin ustedes Castilla y León funciona», ha asegurado.

En relación a los presupuestos de 2025, Mañueco ha lamentado que el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, haya ido a Castilla y León para decir que su partido no los iba a apoyar, confirmando así, en opinión del presidente de la Junta, la poca independencia de los líderes regionales de Vox. «Se lo digo con todo el afecto, se equivoca de adversario. Usted viene a atacar al PP haciendo una pinza con el PSOE. Los votantes de Vox esperan que ataque las políticas nefastas de Sánchez, y no que ataque al PP. Olvídese de la obsesión con el PP», ha dicho el presidente de la Junta a la vez que recordaba que fue Vox quien rompió el pacto de Gobierno en la región.

«Fueron ustedes los que rompieron el pacto de gobierno por imposición de los despachos de Madrid de su formación política. Fueron ustedes los que incumplireron su palabra. Le obligaron a dejar de seguir trabajando por las personas de Castilla y león. Tuvo que salir corriendo del Gobierno», ha dicho.

En cuanto a las acusaciones de Vox sobre la Ley de Concordia, Alfonso Fernández Mañueco ha defendido que es una iniciativa de Vox y que fueron ellos los que dejaron normas por aprobar cuando abandonaron la ejecutiva regional. «No culpe a los demás de lo que usted dejó sin hacer en el Gobierno de Castilla y León. Sea valiente, atrévase, anteponga los intereses de las personas antes que los de su partido», ha dicho.