Este Belén es uno de los más grandes del mundo y está en España: horarios para visitarlo y precio de las entradas

La Navidad ya casi ha llegado y este fin de semana, lo podemos dedicar todavía a planes navideños como ir a un mercadillo o también, visitar un belén, y entre los muchos que se han montado en España, hay uno ubicado en Burgos, que es el más grande de España y del que te ofrecemos ahora toda la información. Se trata del Belén Monumental del Ejército, una instalación que lleva más de tres décadas formando parte de la Navidad burgalesa y que muchos consideran ya una tradición en sí misma. Conoce ahora más detalles y los horarios de este belén.

El Belén Monumental del Ejército no es un belén pequeño ni discreto. Tampoco uno que se vea en cinco minutos. Es grande, quizás el más grande de España, y tiene detrás un trabajo que se repite desde hace 31 años gracias a la Asociación Belenística del Regimiento de Transmisiones nº 22. En 2022 celebraron su 30 aniversario y aquel año dejó cifras difíciles de igualar, tanto en visitas como en recaudación solidaria. Desde entonces, cada edición se mira con lupa. Quien entra esperando ver sólo el portal de Belén suele salir sorprendido. Porque este montaje no se limita a recrear el nacimiento de Jesús, sino que propone algo bastante más ambicioso capaz de generar colas de gente que no se lo quieren perder, por lo que será importante saber los horarios de este belén y hasta cuándo se puede visitar.

Este Belén es uno de los más grandes del mundo y está en España

Una de las cosas que más llama la atención de este belén instalado en Burgos es que el recorrido no arranca con María y José. Empieza mucho antes. Literalmente, con la creación del mundo. Adán y Eva, el paraíso, el arca de Noé y otros episodios del Antiguo Testamento forman parte del inicio de la visita.

A partir de ahí, el belén avanza por los evangelios. Aparece el nacimiento de Jesús, su infancia, su vida pública y también los momentos finales. Pero tampoco ahí se detiene. Se representan la resurrección, la ascensión a los cielos, la llegada del Espíritu Santo a los apóstoles y escenas relacionadas con el Apocalipsis. En total, el visitante recorre más de un centenar de escenas bíblicas, entre 115 y 118 según el año.

Para dar forma a todo este conjunto se utilizan alrededor de 2.300 figuras, elaboradas por artesanos murcianos para esta asociación belenista. A esto se suman efectos visuales y sonoros que hacen la visita más envolvente: agua en movimiento, fuego, cambios de luz y una narración que va contando los distintos pasajes de la vida de Jesús mientras se avanza por el recorrido.

Cientos de metros cuadrados y meses de preparación

Las dimensiones explican por qué este belén está considerado uno de los más grandes del mundo. El montaje ocupa entre 400 y 500 metros cuadrados y requiere más de un mes de trabajo previo. No se trata únicamente de colocar figuras. Hay que transportar material, montar estructuras, ajustar iluminación y coordinar a todas las unidades militares implicadas.

En esta edición, el Belén Monumental del Ejército puede visitarse en el Fórum Evolución de Burgos, uno de los espacios más amplios y conocidos de la ciudad. A lo largo de su historia también ha pasado por otros enclaves emblemáticos, como el Monasterio de San Juan, la Catedral o el Museo de la Evolución Humana.

Entre escenas bíblicas aparecen además pequeños guiños locales que arrancan sonrisas. No faltan referencias a Burgos, como la Gigantilla y el Gigantón bailando con los dulzaineros o figuras que representan a la Policía Local. Son detalles que rompen la solemnidad y acercan el belén a quien lo visita.

Una entrada simbólica con destino solidario

Para acceder al belén es necesario adquirir una entrada de un euro. Es un precio simbólico que no busca cubrir costes, sino recaudar fondos para fines benéficos. Este aspecto es fundamental para entender el proyecto.

Desde que se puso en marcha, el Belén Monumental del Ejército ha permitido donar más de 391.000 euros a 54 ONG y asociaciones locales. En la edición actual, la recaudación se destina a varias entidades sociales de Burgos, entre ellas Cáritas Castrense y asociaciones relacionadas con la salud y la atención a colectivos vulnerables.

Horarios para visitar el belén más grande esta Navidad

El belén puede visitarse hasta el 6 de enero. El horario habitual es de 12 a 14 horas y de 17.30 a 20.30 horas, aunque los días 25 de diciembre y 1 de enero permanece cerrado.

Con más de 400.000 visitantes acumulados a lo largo de su historia, el Belén Monumental del Ejército se ha consolidado como uno de los grandes reclamos de la Navidad en Burgos. Un plan que mezcla tradición, espectáculo y solidaridad y que, después de más de 30 años, sigue consiguiendo lo mismo: que quien entra salga comentando que no se lo esperaba así.