Cielos despejados y temperaturas estables en Andalucía según AEMET, con heladas en las sierras

Cielos poco nubosos o despejados dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 20 de febrero de 2026. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios en el litoral mediterráneo y ascenderán notablemente en las sierras Béticas. Además, se prevén heladas débiles en las sierras orientales y vientos flojos variables, predominando la componente este.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 20 de febrero

Cielo nublado y sol a la tarde en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco a la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 20 grados y el viento del noreste soplará suavemente a unos 15 km/h, creando una sensación térmica agradable. A medida que el sol, tímido pero decidido, asome a las 08:07, la humedad comenzará a jugar su papel, alcanzando niveles que harán que el ambiente se sienta un poco cargado.

Ya por la tarde, el cielo se despejará, permitiendo que el sol brille con más fuerza hasta su despedida a las 19:08. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo, ofreciendo un respiro cálido que contrastará con la frescura matutina. Aunque no se prevén lluvias, el viento podría intensificarse ligeramente, así que es recomendable disfrutar de esta jornada al aire libre, aprovechando las horas de luz que nos regala el día.

Córdoba: cambios con lluvias y viento fuerte

Las calles de Córdoba despiertan con un aire fresco y una ligera brisa que anticipa un día de cambios. El cielo, cubierto por nubes grises, sugiere que la tranquilidad matutina podría verse interrumpida por la llegada de lluvias y vientos intensos a medida que avanza la jornada.

Por la mañana, las temperaturas rondarán los 5°C, pero se espera un notable descenso en la sensación térmica, que podría llegar a los 2°C. A medida que la tarde se asome, el viento del noreste soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h y la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 85%. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad puede resultar agobiante.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 6 y 19 grados. Aunque se prevén algunas nubes, no se esperan lluvias ni vientos fuertes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mañana y la tarde.

Es un día ideal para pasear por la ciudad o realizar actividades al aire libre, ya que la suavidad del tiempo invita a salir y disfrutar de los espacios. Aprovechar este ambiente tranquilo puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar de la rutina diaria.

Cielo despejado y viento fresco en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de la mañana. La temperatura mínima se sitúa en 9°C, pero la sensación térmica puede descender hasta los 6°C, por lo que se recomienda abrigarse un poco al salir. A medida que avanza la jornada, el sol brillará con fuerza, alcanzando una temperatura máxima de 18°C. La humedad, que puede llegar hasta el 85%, hará que el ambiente se sienta algo pesado, aunque no se esperan lluvias.

Por la tarde, el cielo se mantendrá despejado y la temperatura se mantendrá agradable. Sin embargo, el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Con la salida del sol a las 08:07 y su puesta a las 19:10, Cádiz disfrutará de más de 11 horas de luz, perfectas para pasear y disfrutar del aire libre.

Jaén: cielos despejados y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 6 grados, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 17 grados por la tarde, con un viento suave del noreste que aportará una agradable sensación térmica. Es un buen momento para salir a disfrutar del sol, así que no olvides llevar una chaqueta ligera por la mañana y aprovecha para lucir ropa cómoda y fresca en las horas centrales del día.

Cielo despejado y brisa suave en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana fresca, con temperaturas que rondan los 8 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 19 grados, mientras el viento del sureste sopla suavemente a 5 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y un ligero aumento en la humedad, alcanzando hasta un 90%. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando la temperatura descenderá nuevamente y disfrutar de la calma que ofrece el cielo estrellado.

Granada: cielos despejados y sol radiante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 4 grados, pero la sensación térmica puede bajar hasta los 2, así que es recomendable abrigarse un poco. A medida que avance el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una máxima de 18 grados por la tarde, lo que promete un ambiente agradable. No olvides llevar contigo unas gafas de sol y disfrutar de este espléndido día al aire libre.

Almería: cielo despejado con chubascos por la tarde

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del día, con temperaturas frescas que rondan los 10°C. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando una máxima de 18°C por la tarde, mientras el viento sopla del sureste a 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y chubascos intermitentes, así que es recomendable llevar un paraguas si planeas salir. La humedad relativa variará entre el 45% y el 80%, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más intensa, especialmente al caer la noche.