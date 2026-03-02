Abascal asegura que Soria está abandonada: «Tierras vaciadas y condenadas a la islamización»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha defendido este lunes que a su formación no le interesa Groenlandia sino «Soria y todas esas tierras de España que están siendo abandonadas a su suerte». Así lo ha dicho el dirigente político durante una rueda de prensa en la localidad soriana de Almazán donde ha lamentado que las tierras de Castilla y León «están siendo vaciadas y condenadas a la inmigración masiva y a la islamización».

Abascal ha asegurado que, tras conversar con vecinos de Almazán, los mensajes que recibe sobre el día a día son «verdaderamente preocupantes». Así, se ha referido al «colapso sanitario, el abandono de sus ciudades y provincias, de los jóvenes médicos y de los jóvenes sanitarios» o al «intento de sustituir a la población con una invasión migratoria».

Desde la plaza Mayor adnamantina, Abascal también ha cargado contra la presión fiscal y el deterioro de los servicios públicos: «Fiscalidad en máximos y servicios públicos cada vez más pésimos». A su juicio, la recuperación de Soria pasa por «recuperar el Campus y la industria», revirtiendo «las políticas que se han venido haciendo» en los últimos años.

En ese apartado ha incluido las medidas vinculadas al «pacto verde» europeo y los acuerdos comerciales internacionales que, según ha sostenido, «arruinan el campo y la industria».

Referendum sobre Mercosur

El líder de Vox ha ido más allá al comprometerse a «revertir traiciones como la de Mercosur» y a impulsar un referéndum nacional sobre ese acuerdo comercial «cuando esté en nuestra mano», o a exigirlo desde los gobiernos regionales en los que su partido tenga capacidad de influencia.

Con este discurso, Abascal ha reforzado el eje territorial y demográfico de su campaña en Castilla y León, poniendo el acento en la despoblación, la defensa del sector primario y el rechazo a los grandes acuerdos comerciales, y presentando a Soria como símbolo de una España interior que, en sus palabras, «no puede seguir siendo olvidada».