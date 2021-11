¿Quieres cambiar tu casa pero el presupuesto no te alcanza? No te preocupes y es que con las grandes ofertas que encontrarás en Leroy Merlin por el Black Friday esto ya no será un problema, podrás decir adiós a tus viejos muebles y dar la bienvenida a los nuevos sin tener que rascarte demasiado el bolsillo. ¿Quieres saber cuáles son las ofertas más suculentas que podrás encontrar en Leroy Merlin durante el Black Friday? Pues no te lo pierdas a continuación, ¡Te lo contamos!

Baúl de almacenaje con ruedas de Leroy Merlin

No hay nada mejor que tener la casa bien ordenada y para ello no puede haber un mejor artículo que el baúl de almacenaje con ruedas de Leroy Merlin. Es una muy buena opción para mantener el orden en casa y es que, además de ser práctico, también es un elemento decorativo para nuestro hogar.

Este baúl está realizado con madera de pino y tiene cuatro ruedas para poder desplazarlo de un sitio a otro. Además, al ser un baúl muy resistente, podrás usarlo como asiento. Tan solo tendrás que poner unos cojines encima y colocarlo como un asiento más, eso sí, con capacidad de almacenamiento.

Su precio es de tan solo 49,29 euros durante el Black Friday, un precio estupendo para un artículo de buena calidad y con una gran utilidad.

Suelo cerámico ARTENS Vélez

Cambiar el suelo de nuestro hogar es una decisión que tenemos que meditar profundamente y es que, por norma general, no es precisamente barato cambiar el suelo. Pero gracias al Black Friday podrás decir adiós a ese suelo que lleva tanto tiempo sin gustarte y que estabas deseando cambiar por otro.

En Leroy Merlin, aunque podrás encontrar varias ofertas de suelos en estos días, tienes disponible el suelo cerámico ARTENS Vélez por un precio muy económico, tan solo 5,94 euros la caja. Su precio original sube a los casi 9 euros, por lo que esta rebaja es buenísima. Podremos tener todo el suelo de nuestro hogar casi por la mitad de precio.

Este suelo cuenta con un tacto muy suave y se puede usar tanto en interior como en exterior, así que ya no tienes excusa para no aprovechar esta oferta.

Rollo lámina vinilo autoadhesivo Tiles Antique

Si lo que quieres es darle otro toque diferente a tu pared sin hacer ningún tipo de obra, el rollo lámina vinilo autoadhesivo Tiles Antique es una muy buena opción para ti ya que tan solo tendrás que desenrollar el vinilo y pegarlo en los sitios que tú quieras. Puedes usarlo para decorar una sola pared o una habitación completa.

Las medidas son de 45cmx200cm y su precio es de 5,39 euros, un precio que no está nada mal si tenemos en cuenta que es una lámina de vinilo de gran calidad que te durará años. ¡Parecerá que has cambiado la pared!

Existen otros modelos de vinilos con diferentes diseños pero el Tiles Antique es una de las mejores opciones que podrás encontrar en Leroy Merlin.

Estas son algunas de las ofertas para decorar tu hogar sin necesidad de gastar mucho dinero en Leroy Merlin.