¡Buenos días y bienvenidos al directo del Black Friday! Arranca la semana con las mejores ofertas y descuentos del año y aquí estamos para hacerte la vida más fácil y contarte quién tiene los mejores precios.

Todas las ofertas y descuentos del Black Friday

12:30 Dyson ya tiene su Black Friday activo y es para no perdérselo

Dyson, una de las marcas líderes en pequeños electrodomésticos, ha sacado promociones que son difíciles de creer. ¿Te imaginas tener su V8 Total Clean a un 30% de descuento? Pues es más que posible.

12:15 El aspirador de escoba que querrás para tu casa

Los pequeños electrodomésticos son unos de los productos más buscados cada Black Friday. Puedes renovar tu casa y equiparla al mejor precio aprovechando las ofertas del Viernes Negro. Carrefour ha puesto en oferta un aspirador de escoba inalámbrico de la marca Thomson que solo cuesta 69 euros (su precio anterior era de 119 euros).

11:50 Carrefour rebaja la impresora que necesitas en tu casa

Una impresora es algo que siempre necesitamos en casa pero que cuesta dar el paso para comprarla. Por eso el Black Friday es una oportunidad de lujo para hacerte con una a un precio increíble. Carrefour tiene la impresora multifunción de tinta HP OJ6950 rebajada a 89 euros.

11:40 Los móviles más tirados de precio están en MediaMarkt

¿Quieres un iPhone rebajado? Este es tu momento porque MediaMarkt tiene unas ofertas increíbles en Apple. Puedes hacerte con un iPhone 12 de 128 GB por solo 799 euros, una oferta que no puedes dejar escapar.

11:30 Las Vans rebajadas de El Corte Inglés

El Corte Inglés no nos dejará de sorprender nunca y viene cargado de ofertas este Black Friday 2021. Sin duda, uno de los objetos más buscados serán las zapatillas y hemos encontrado una ofertaza que no puedes dejar pasar: unas Vans OLD SKOOL con un 30% de descuento.

11:20 Bimba y Lola ya tiene su Black Friday

Una de las tiendas de ropa más buscadas este Black Friday es Bimba y Lola y está nos ha sorprendido adelantando sus ofertas del Viernes Negro. Si necesitas un abrigo, un bolso o unas botas pueden caer en tu cesta con grandes descuentos.

11:10 Decathlon te invita a hacer deporte

Decathlon ya ha empezado su Black Friday y tiene unas ofertas que no puedes dejar pasar. Si quieres hacer deporte sin salir de casa y tener un aliciente para ponerte en forma antes de los atracones de Navidad, aquí tenemos el producto que necesitas: una bicicleta elíptica de Domyos rebajada un 21%.

11:00 Amazon tiene su Fire TV Stick a un precio de locos

Convertir tu televisor en una Smart TV está chupado con esta ofertaza de Amazon. La empresa ha rebajado sus modelos de Fire TV Stick a 22,99 euros y 18,99 euros su versión Lite.

10:50 Thermomix se une a las ofertas por el Black Friday

Una de las marcas más buscadas esta semana es Thermomix. La empresa de robots de cocina se ha unido a las ofertas del Black Friday y ha rebajado los precios de muchísimos de sus productos. Te lo contamos aquí.

10:40 Los Top Venta de Amazon este Black Friday 2021

Amazon tira la casa por la ventana y rebaja algunos de sus productos estrella. El Echo Dot de tercera generación de Amazon tiene un precio de escándalo: ha pasado de costar 49,99 euros a costar solo 18,99 euros.

10:30 Las mejores ofertas de Black Friday ya están aquí

Ha llegado, ya está aquí el Black Friday 2021. Esta semana los descuentos y las ofertas llegan a las tiendas aunque, sin duda, el viernes será el día estrella. Si bien. son muchos los comercios y tiendas que se han adelantado y ya han rebajado los precios de algunos de sus productos.