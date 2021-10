Falta ya menos de un mes para que se celebre el Black Friday 2021, ese día de increíbles descuentos para el que hay que saber prepararse y así aprovecharlo mucho mejor. Hoy te contamos algunos trucos para que puedas prepararte para el Black Friday y que le puedas sacar mucho más partido a un día de compras tan especial.

El Black Friday cae este año en el viernes 26 de noviembre, como siempre, justo el día después de Acción de Gracias en Estados Unidos, país en el que se creó este día de descuentos que ya se ha extendido a muchos países de todo el mundo. Es la ocasión ideal para hacer compras para Navidad y así ahorrarte un buen dinero.

4 trucos para aprovechar el Black Friday 2021

Organización

Ve preparando una lista con los artículos que te interesan y márcate un presupuesto máximo del que no te podrás pasar. Lo ideal es controlar cada artículo en varias tiendas para ese día poder comparar precios y decidir si merece la pena comprarlo.

El día perfecto

Aunque el Black Friday en sí es el viernes 26 de noviembre, en España hay muchos establecimientos que ponen descuentos durante toda la semana, por lo que hay que saber cuál es el día más adecuado para hacer las compras. En base a otros años, el mejor día siempre es el propio viernes, ya que al ser el original es el día en el que encontrarás los mejores precios.

Añade a la cesta

Si vas a comprar online en el Black Friday, un buen truco para aprovechar el tiempo y los descuentos es meter en la cesta previamente los artículos que más te interesan. Gracias a esto, cuando llegue el día y entres en esa página para ir a la cesta, los descuentos ya estarán aplicados y podrás comprar directamente, sin tener que estar buscando el artículo.

Envío y devoluciones

Son dos aspectos muy importantes a tener en cuenta en cualquier compra online, y más aún en un día tan especial como el Black Friday 2021. Revisa bien las condiciones en ambos casos para no llevarte una desagradable sorpresa más adelante, como que tarden meses en enviarte lo que has comprado o que no se permitan devoluciones.