El significado del nombre que han elegido Chino Darín y Úrsula Corberó para su hijo: 5 letras y origen medieval

Desde hace meses se intuía que el nacimiento del primer hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín sería uno de los momentos más comentados del inicio de año. La actriz catalana había compartido apenas pequeñas pistas de su embarazo, desde que decidiera hacerlo público el 9 de septiembre de 2025 con aquella fotografía acompañada de un mensaje que alegró a muchos: «Esto no es IA». Esa imagen marcó el inicio de una etapa nueva para la pareja, seguida con interés pero también con un respeto que ellos han sabido mantener y que por fin se ha cerrado con un nacimiento que nos ha llevado a conocer el bonito nombre que han elegido para su primogénito.

Durante los meses posteriores tras el anuncio del embarazo, tanto Úrsula como Chino ofrecieron a cuentagotas detalles de esa espera en redes, sin confirmar nunca el sexo del bebé. Entre viajes, compromisos profesionales y apariciones públicas medidas, la expectativa no dejó de crecer. Y ahora, con el nacimiento ya confirmado el pasado 9 de febrero, se cierra una etapa marcada por la discreción y se abre otra llena de ilusión para ambos. Una década de relación para la joven pareja de actores, que llega a un punto clave con la llegada del pequeño. Y aunque no han trascendido detalles sobre el lugar del nacimiento o los primeros días del bebé, sí ha salido a la luz lo que muchos esperaban conocer: el nombre elegido.

El nombre que han elegido Chino Darín y Úrsula Corberó para su hijo

Dante, ese ha sido el nombre elegido por Chino Darín y Úrsula Corberó para su hijo. Así lo desvelaba el abuelo de la criatura, el actor Ricardo Darín, al poco de nacer su nieto y lo cierto es que sorprendió mucho por ser un nombre poco común pero muy bonito.

Cuando uno escucha Dante, lo primero que piensa es en un nombre corto pero con presencia. Viene del latín durans, que hace referencia a alguien que resiste, que se mantiene firme. Es un significado sencillo, pero muy potente para un recién nacido. Con el tiempo, el nombre se asentó en Italia y quedó ligado para siempre a Dante Alighieri, el autor de La Divina Comedia. Esa conexión literaria es la que muchos padres valoran hoy, porque aporta un aire clásico sin sentirse antiguo.

En España y Argentina (nacionalidades de la madre y el padre) no está entre los nombres más usados (según el INE en nuestro país hay 2.142 niños con ese nombre cuya media de edad es de 11 años), pero justamente por eso empieza a gustar ya que ofrece punto distinto sin resultar raro y mantiene ese equilibrio que muchos buscan.

Un matiz del norte: la lectura que pocos conocen

Al margen de su origen latino, algunos conectan también el nombre de Dante con antiguas raíces nórdicas que mezclan dos términos: Thur (Thor, el dios del trueno) y hramn (cuervo). De ahí saldría como significado el cuervo de Thor o el mensajero del trueno. No es la versión más extendida, pero sí añade una que es distinta, más simbólica, casi épica. Y lo cierto es que a muchas familias les encaja esa idea de fuerza y protección, como si el nombre llevara una historia escondida detrás.

Qué transmite y por qué gusta tanto

A nivel emocional, quienes conocen a algún Dante suelen describir a personas tranquilas, reflexivas, con esa forma de ser que evita el conflicto y prioriza la calma. Se le atribuye paciencia, cariño y una sensibilidad que equilibra muy bien con el significado de perseverancia del que hablábamos antes. En el trabajo, se asocia con alguien constante, que no va a lo suyo sin más, sino que sabe integrarse y colaborar. Quizá por eso muchos padres lo ven como un nombre que transmite estabilidad, un punto de madurez y un carácter amable sin perder firmeza. Y también, quienes eligen este nombre suelen destacar ese equilibrio entre fortaleza y sensibilidad, dos valores que, en términos psicológicos, proyectan estabilidad para quienes lo llevan.

Un nombre global, sin traducción y fácil de reconocer

Otro de los atractivos del nombre que han elegido Chino Darín y Úrsula Corberó para su hijo es que se escribe igual en italiano, inglés, francés o español, sin necesidad de adaptaciones. Esa uniformidad lo convierte en una opción perfecta para familias que se mueven entre países o que valoran la identidad internacional de un nombre. La pronunciación varía ligeramente en inglés, con un énfasis distinto en la última vocal, pero la esencia permanece intacta. Un detalle que aporta versatilidad sin perder identidad.

Santoral y numerología

Por último, el santoral de Dante se celebra el 11 de febrero, una fecha que muchos padres guardan por tradición. En numerología, se asocia al número 8, símbolo de estabilidad, ambición y fuerza interior. Aunque estas interpretaciones no determinan la personalidad de un niño, sí ayudan a comprender por qué este nombre gana adeptos entre quienes buscan algo que combine historia, significado y un toque distintivo.