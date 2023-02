Qué poner en la canastilla del recién nacido y qué comprar para que sea perfecta

La canastilla del bebé , ya sea de verano o de invierno, se prepara antes de dar a luz para que la madre tenga todo preparado y disponible en un momento tan delicado. Y sabemos que dentro de la canastilla del recién nacido hay cosas que no pueden faltarnos nunca para poder atender así al bebé nada más nacer. Algunos productos y complementos no son de temporada , por lo que son útiles para cualquier ocasión y en cualquier mes del año, como productos de baño, pañales , muselinas o mantitas y chupetes. De modo que repasaremos ahora todo lo necesario y aquello que puedes añadir también.

Qué poner y qué comprar para la canastilla del bebé

Dependerá mucho de la temporada que vayamos a dar a luz, dado que la canastilla del bebé no será igual en junio, julio y agosto, por ejemplo, para la que se necesitan bodys ligeros, prácticos y que no hagan sudar al pequeño. En cambio, en los meses de octubre a marzo, en cambio, hay que elegir productos más cálidos.

Muchas veces es el hospital o centro sanitario elegido para el parto el que indica específicamente cuáles son los elementos indispensables de la canastilla para gestionar mejor los primeros días de hospitalización.

Productos indispensables

Independientemente de las estaciones, algunos productos no pueden faltar en la canastilla de un recién nacido. Los pañales , por ejemplo, son imprescindibles para cualquier recién nacido . Desde el primer día de vida se van a necesitar de 6 a 8 por día. Los servicios de pediatría de algunos hospitales los brindan, por lo que es importante informarse con anticipación para estar mejor preparados. En cualquier caso, es recomendable adquirir ya un suministro para el regreso a casa, a elegir según las tallas que varían según el peso del feto.

Útiles en el hospital y más allá, las bolsas personalizadas encuentran espacio en la canastilla del recién nacido , a menudo adornadas con una banda en punto de cruz decorada con el nombre del pequeño. No se habla mucho de ellas, pero las podemos usar en el hospital para entregar el cambio a las enfermeras de pediatría, pero también serán imprescindibles en el futuro, cuando lleves al niño al colegio. Hay muchas disponibles online, se pueden comprar en tela y bordadas a mano, o elegir en materiales impermeables con posibilidad de pegar pegatinas y escritura en función de lo que contengan las bolsas.

Los productos de baño no pueden faltar en la canastilla del recién nacido . En los días inmediatamente posteriores al nacimiento, el personal del hospital se ocupa del pequeño, pero posteriormente las operaciones de higiene quedan a cargo de los nuevos padres. En el neceser de belleza, no deben faltar los detergentes no espumantes y delicados, una crema corporal hidratante y una crema de óxido de zinc para usar en caso de rojeces para las nalgas.

No olvides también un albornoz con capucha y sin mangas que servirá para la hora del baño en casa, mientras que las toallas sirven para secar al bebé después de un cambio de pañal. Para las primeras tomas también pueden ser útiles pequeños baberos impermeables o bordados a mano.

Los imprescindibles que debe incluir una canastilla para el recién nacido no acaban todavía, como el cepillo de pelo con cerdas suaves y naturales para usar con delicadeza en la cabeza del niño o las pequeñas tijeras con puntas redondeadas, diseñadas específicamente para las manos de los más pequeños , que son útiles para cortar las uñas desde los primeros días de vida.

La canastilla para el bebé en verano

¿Tu hijo nacerá en el período de verano? Para la preparación de la canastilla de verano hay que tener en cuenta sobre todo las temperaturas. Durante los meses más cálidos, no debes vestir al recién nacido con trajes y bodys demasiado pesados , para evitar que sude innecesariamente.

Los bodys de manga corta en algodón fresco son esenciales. Sin embargo, en los primeros días de vida, los bodys de manga larga son útiles, para combinar con leggins o mamelucos con pies. Los mamelucos serán indispensables en el verano. También puedes optar por camisetas y bermudas. Recuerda siempre utilizar prendas de tejidos naturales y ligeros, como el algodón y el lino. El jersey de punto o un cárdigan de algodón serán perfectos para cubrir al recién nacido cuando le den el alta hospitalaria y durante las tardes más frescas de verano.

Los calcetines de algodón son útiles en el hospital y en el exterior, pero evita ponerlos dentro de los trajecitos con pies: no son necesarios. Sí a los guantes, pero solo para evitar que el pequeño se rasque. Nunca olvides el gorro , siempre en tejido natural, para no exponer al pequeño a corrientes de aire y al sol directo. No te olvides de los baberos, tanto para la limpieza del recién nacido como para aplicar la cadena del chupete.

Aunque el clima de verano sea muy caluroso, siempre es recomendable tapar a los más pequeños con una mantita . En ese caso, una tela de lino es suficiente. El cochecito, así como la cuna, requieren sábanas de bebé ligeras y frescas, de lino o algodón.

La canastilla para el bebé en invierno

Incluso en los meses más fríos del año es necesario preparar la canastilla del recién nacido con la ropa y complementos adecuados. En la canastilla invernal de un recién nacido , se necesitan bodys de manga corta y larga en cálido algodón , para combinar con pelele de chenilla o polar . Los conjuntos de sudadera y pantalón son prácticos, tanto para salir como para estar en casa. La chaqueta también debe ser cómoda, pero añade también al carrito un saco, mientras que el carro tiene que ser acolchado.

En invierno, los calcetines de bebé deben ser de algodón cálido. El gorro del niño es preferible elegir polar o lana, así como manoplas y bufanda. Equípate también con mantas de lana pesada, para caminar y en casa. Para la cuna y el cochecito, en cambio, son preferibles las sábanas de franela.