El niño no quiere estar en la sillita del coche: ¿qué hacer?

La seguridad del bebé debe estar en lo más alto de nuestra lista de prioridades. Sabemos bien que, para llevar al niño en el coche, es obligatorio hacerlo sentarse en una silla de coche homologada, bien fijado a la silla con los sistemas de fijación reglamentarios, porque incluso si tenemos que hacer un viaje corto, su seguridad está en juego . Sin embargo, no todos somos afortunados padres de niños que se quedan dormidos a los dos minutos de arrancar el motor. Muchos bebés lloran, tienen rabietas y odian sentarse en un asiento de automóvil. Entonces , ¿qué hacer si el niño no quiere estar en la sillita del coche?.

El niño no quiere la sillita del coche

¿Qué hacer si el bebé odia su sillita en el coche y realmente no quiere estar en él? Antes que nada, recuerda que la posición ideal para un recién nacido es completamente extendida , así que asegúrate de que no sea demasiado pequeño para caber en el portabebé. Hasta los 3 meses, los bebés pueden viajar en el capazo de la silla de ruedas , convenientemente sujetos al asiento y a su vez sujetos al cinturón de seguridad homologado. De esta manera, los bebés pueden estar cómodos y es probable que duerman todo el tiempo.

Pero si ha llegado el momento de poder viajar su sillita, ¿cómo podría acostumbrarse el pequeño?

En primer lugar, fija correctamente la sillita en el asiento con los sistemas de fijación adecuados. El asiento no debe moverse: si no se instala de la forma correcta, no sólo el niño podría sufrir un movimiento excesivo del asiento, sino que su propia seguridad podría estar en riesgo.

Para que tu hijo se acostumbre y quiera sentarse en su silla, será bueno dejar que la pruebe antes de instalarla. Por otro lado, una vez instalada, será bueno comenzar con trayectos cortos : de casa al supermercado o a casa de los abuelos.

Además, asegúrate de que el bebé esté bien antes de viajar: pañal limpio, barriga llena, ropa cómoda.

¿Qué hacer si el bebé llora en el coche?

Es importante que, al viajar en coche, reine un ambiente sereno y agradable: puede ser muy estresante, también es arriesgado, tener que dedicarse a conducir y al mismo tiempo soportar y manejar a un niño que llora y llora. Por eso, es bueno tomar algunas precauciones para que todo funcione sin problemas.