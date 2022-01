Las madres y los padres tienen una misión muy concreta: cuidar a sus hijos todos los días de su vida y las 24 horas del día. Pero esto no significa solo alimentarlos, vestirlos, llenarlos de amor. También y sobre todo significa pensar en la seguridad de los bebés, que nunca es suficiente. Desafortunadamente, a veces se necesita muy poco para que la vida del pequeño esté en riesgo por lo que te ofrecemos a continuación las 8 reglas de oro para garantizar la seguridad de tu bebé.

Seguridad del bebé: reglas importantes

Con los más pequeños nunca se debe bajar la guardia. Por ello, será buena idea repasar cuáles son las reglas más importantes a seguir para la seguridad del bebé y especialmente, los recién nacidos. Con una premisa: habría decenas y decenas de temas. Hemos elegido los básicos.

En coche: ¿silla portabebés o capazo?

Aquí está el dilema de muchos padres. ¿Qué usar en el coche para la seguridad de los bebés? No hay duda: la silla portabebés debe ser la primera opción. Sin embargo, muchos se preguntan cuándo usarla para no causar problemas de espalda al pequeño. La respuesta es: de inmediato. El asiento para el automóvil ya debe usarse después del alta del hospital para regresar a casa y debe preferirse para cualquier viaje en automóvil. El problema de la espalda podría surgir si el viaje es de varias horas. En ese caso, es necesario hacer varias paradas y levantar al niño para hacer que se «estire» un poco.

Incluso si está equipado con los sistemas de seguridad adecuados, el capazo no es tan seguro. Así lo demuestran las pruebas de choque, que son simulaciones de accidentes de tráfico. A diferencia de la silla, el capazo no garantiza la máxima estabilidad para el recién nacido en el interior. Por tanto, debe evitarse.

Sin embargo, una cosa es segura: por la seguridad de los bebés, está absolutamente prohibido mantenerlos en el automóvil sin un sistema de retención. Así que nunca los sostengas en tus brazos, ni siquiera en el asiento trasero. Realmente es muy peligroso.

Dormir boca abajo

Hablando de seguridad infantil, no se puede pasar por alto el tema de las posiciones para dormir. O mejor dicho, la posición en la que deben dormir todos los pequeños: supina, o boca arriba. Es una de las principales recomendaciones (si no la más importante) para evitar el fenómeno que aterroriza a todos los padres: la «muerte súbita». Afortunadamente, esto es raro, pero no imposible, y hay una serie de buenas prácticas a seguir para reducir los peligros.

Los médicos han llegado a la recomendación de que los bebés duerman boca arriba después de una serie de estudios muy rigurosos que han demostrado cómo esta posición reduce drásticamente el riesgo de SMSL.

Prestar atención a la cuna

El lugar donde ponemos a dormir a nuestro bebé puede esconder algunos escollos, incluso si no somos conscientes de ellos. Por ejemplo, no debe llenarse en exceso. Sin almohadas, protectores demasiado acolchados o voluminosos, sin capas y capas de mantas y peluches, por bonitos que sean. Es mejor, que la cama esté libre de cualquier cosa que de alguna manera pueda impedir que nuestro bebé respire libremente. Esto también es una precaución contra la «muerte súbita».

Otro aspecto relativo a la seguridad de los recién nacidos se refiere al modelo de cuna. Por ejemplo, hay que prestar atención a la clásica con los barrotes de madera: girando y girando en la cama, el niño (estamos hablando de cuando ya haya crecido un poco y no de un recién nacido) podría quedarse atascado con las piernas o los brazos entre los barrotes, arriesgándose a lastimarse. .

Ropa y seguridad para bebés

También es importante elegir la ropa adecuada para el bebé. Primero que nada en la elección de materiales. Los bebés tienen una piel muy delicada y, por tanto, los tejidos deben ser naturales, como el lino y el algodón. También evita la lana en contacto directo con la piel para evitar irritaciones.

Otro dato a tener en cuenta cuando los niños son un poco mayores son los complementos de la ropa que se puedan quitar fácilmente: botones, lazos, cintas y cualquier otra cosita que pueda acabar en la boca del bebé es mejor evitarlo.

Cambio del recién nacido

Solo una advertencia, pero muy importante: nunca dejes a un niño pequeño solo en el cambiador o en cualquier otra superficie en la qu lo estés cambiando. Son rápidos como el rayo e impredecibles, solo un segundo y, atraído por cualquier cosa, los encuentras en el suelo. Prepara todo lo que necesitas para el cambio con anticipación, para que no tengas que irte.

Presta atención a la higiene

Un niño debe estar limpio, esto es absolutamente obvio. Sin embargo, incluso con la higiene no puedes ignorar la seguridad del bebé. Aquí hay unos ejemplos. El baño, por ejemplo, puede ocultar peligros. En primer lugar, la temperatura debe controlarse cuidadosamente, que no debe ser ni demasiado caliente ni demasiado fría. Hay muchos termómetros en el mercado que pueden ser útiles para este propósito. Por otro lado, también es importante mantener un brazo debajo del cuello del bebé mientras lo bañamos, especialmente cuando es muy pequeño. Y lo lavas con la otra mano. Recomendaciones: no lo dejes solo y nunca salgas del baño. Por último, no dejes la bañera del bebé cerca de los grifos por el riesgo de que lleguen de repente salpicaduras de frío o calor.

También presta atención a cómo le limpias los oídos y la nariz. Nunca introduzca bastoncillos de algodón o cualquier otra cosa para eliminar los residuos de cera o moco. Si el pediatra no lo considera apropiado, no hay cosas particulares que hacer para limpiar el interior de los oídos. Mientras que para la nariz, los lavados fisiológicos están bien.

En cuanto a las uñas, será bueno cortarlas después de bañarlo porque quedan suaves y es más fácil cortarlas. Pero si el bebé se mueve mucho, es mejor hacerlo en otro momento, quizás mientras lo estás amamantando o cuando duerme. Para las de las manos siguen la línea redondeada de la yema del dedo, las de los pies las debes cortar más rectas.

Preparación de la leche

Algunas precauciones al preparar la fórmula infantil son importantes para la seguridad del bebé. El polvo no es estéril y puede estar contaminado con patógenos, como la salmonela. ¿Se puede hacer seguro? Sí. Todo esta en el agua. Y no tanto en el tipo elegido, sino en la temperatura, que hay que llevarla a 70 grados. Solo entonces se podrá preparar el biberón con total seguridad. Pero tengcuidado de no dárselo a tu hijo de inmediato: debe enfriarse bajo un chorro de agua fría y llevarlo a 37 grados, la temperatura ideal.

Juego seguro y prevención de asfixia

Cuando ofrecemos juegos a nuestros pequeños, debemos asegurarnos de que estén seguros. En particular, no debe haber piezas que se desprendan ni bolas u objetos muy pequeños. Muy pronto los niños comienzan su fase oral y la boca se utiliza para explorar el mundo circundante. Un hábito que los enriquece mucho desde el punto de vista del conocimiento, pero que puede volverse peligroso.

Especialmente en los primeros meses, trata de quedarte con el bebé mientras sostiene sus juguetes. En primer lugar, servirá para fortalecer aún más el vínculo entre vosotros, pero sobre todo para mantenerlo bajo control. En caso de ingestión de un cuerpo extraño hay que ser muy rápido. Coloca al bebé boca abajo, con la cabeza hacia abajo y golpea entre los omóplatos. Llama al 112 de inmediato pero no le metas los dedos en la boca: solo podrías empeorar las cosas. Para garantizar la máxima tranquilidad, le sugerimos que tome un curso para despejar las vías respiratorias.