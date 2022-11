Juegos Montessori para niños de 1 año : ¿cómo hacerlos en casa?

El juego para los niños siempre es fundamental. Los entretiene, los divierte, desarrolla sus habilidades. En la primera infancia, de los 0 a 3 años, es fundamental el juego espontáneo, que permite expresarse libremente y mejorar las habilidades motoras y cognitivas. Por eso, con los juegos Montessori para niños de 1 año, los más pequeños pueden crear, interactuar, descubrir. Además, estos objetos se pueden hacer en casa sin costo alguno. Descubramos algunas ideas para hacer juegos Montessori divertidos y educativos para niños de 1 año.

Juegos Montessori para niños de 1 euro

Según el método Montessori , los niños son individuos pequeños que ya saben perfectamente cómo organizar sus actividades. Lo importante es dejarlos libres para expresarse, brindándoles las herramientas adecuadas, como objetos lúdicos atractivos y seguros. Al año de edad, pero aún más tarde, los juguetes juegan un papel importante. Permiten, de hecho, desarrollar los sentidos, que son la herramienta para explorar el mundo, abriendo el camino a nuevos conocimientos. Esto promueve el desarrollo cognitivo estimular la creatividad y despertar la curiosidad. Además, a los bebés de 1 año les encanta ver las consecuencias de sus acciones, como escuchar el ruido cuando golpean una tapa o tiran objetos para verlos rodar y rebotar. A esta edad, los niños pueden tener sus propios gustos: observar la forma en que tu hijo juega puede ayudar a comprender qué objetos prefiere y organizar las actividades en consecuencia.

¿Qué tipo de juegos prefiere el niño?

Los juegos de 1 año deben satisfacer estas necesidades: atraer la atención, estimular el descubrimiento y la curiosidad, seguir la acción del niño con un efecto que lo empuje a experimentar nuevamente. Todos los objetos que se puedan manipular, tirar, que produzcan ruido están bien. Obviamente también deben ser seguros, libres de piezas pequeñas que el niño pueda ingerir, construidos con materiales naturales y no tóxicos.

Para comprender cuál es el juego adecuado para esta edad, no es necesario ofrecerle al niño demasiados objetos. Dos o tres son suficientes para satisfacer las necesidades de esta época. Ni siquiera es imprescindible que sean verdaderos «juegos» tal y como los entendemos los adultos. A los 12 meses, una caja con tapa para poner y quitar, cubos de madera para colocar unos encima del otro (la llamada torre educativa Montessori) son mucho más interesantes que muñecos o trenes. De hecho, no agotan su función en lo que representan, pero en la imaginación del niño pueden ser cualquier cosa, garantizando así diferentes modos de juego.

¿Qué juegos Montessori para niños de 1 año?

Un ejemplo de tales juguetes son los de madera. De hecho, responden a necesidades específicas: están fabricados con un material seguro y no tóxico, no se rompen, no se ensucian, pueden ser manipulados fácilmente por el niño y representan una importante fuente de gratificación.

Entre los juegos Montessori para niños de 1 año, siempre son relevantes los rompecabezas simples, que representan la naturaleza y los animales; las formas geométricas a apilar; las piezas de varios tamaños. También hay libros de madera adecuados para niños más pequeños. O bien, aquellos con un poco de destreza pueden construir juegos de madera en casa. Evidentemente es una tarea de los padres, que pueden utilizar un pequeño set de bricolaje con taladro y pegamento no tóxico. En cambio, es mejor evitar el uso de clavos y tornillos, que pueden desprenderse y lesionar al niño.

Con unos listones de madera se puede construir una caja con tapa, que el niño se divertirá llenando y vaciando con pequeñas esferas, también de madera y lo suficientemente grandes como para que no se las trague. Las esferas hacen ruido al caer en la caja y el niño puede volcar la caja, obteniendo una gran satisfacción al ver rodar las esferas en varias direcciones.

Otra idea, siempre construida por los padres, es un juego con aros de madera, que también pueden ser los aros de cortinas viejas en desuso. También necesita una base de madera, cuadrada y estable, para perforar con un taladro. Luego se fija una varilla en el orificio (preferiblemente con un extremo redondeado) en el que se insertan los anillos.

Nuevamente, a partir de un panel de madera, con una sierra para metales, el padre obtiene formas grandes (cada una de las cuales puede colorearse de manera diferente, utilizando materiales no tóxicos), creando así un rompecabezas simple pero extremadamente atractivo para el niño.

¿Cómo construir juegos Montessori en casa?

En el juego, en general, por primera vez puedes mostrarle al niño cómo hacerlo, luego debe ser él quien proceda de forma independiente. El método Montessori, de hecho, afirma que el objetivo del juego es “enseñarme a hacerlo yo mismo”. Por lo tanto, la intervención de los padres es de apoyo. Es correcto seguir al niño y observarlo, pero es bueno no reemplazarlo, quien debe experimentar con sus propios modos de juego. El papel de los padres es proporcionar los materiales básicos para su juego, que también se pueden encontrar en casa. Estos son de papel, cartón, plástico, por lo tanto irrompibles y seguros para el bebé. Se pueden proponer al niño cajas de diferentes tamaños, que pueden apilar un uso sobre otro en construcciones totalmente personales.

Los rollos de papel de cocina gastados se pueden rellenar con bolitas de madera, luego se cierran por los lados con gasa o papel y se enrollan, para que hagan un ruido agradable.

Las botellas de plástico, antes de acabar en el reciclaje, pueden convertirse en bolos que se derriban tirándoles una pelota. Da igual que el tiro del pequeño sea erróneo, lo esencial es que el niño se divierta probando suerte. Entonces será él quien muestre sus preferencias y sugiera a los padres los modos de juego favoritos.