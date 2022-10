Caja de ira Montessori, ¿Cómo hacerla en casa?

La ira es un sentimiento normal para todos. Es parte del crecimiento y se experimenta varias veces a lo largo de la vida. Puede tener consecuencias negativas sobre todo si los más pequeños no saben dominarla y se dejan agobiar. Para ello, los educadores sugieren no reprimirla, sino aprender a gestionarla . La caja de rabia Montessori es precisamente para eso así que vamos a explicaros con más detalles qué es un caja de rabia o caja de la ira Montessori y cómo la podemos hacer en casa.

Caja de la ira Montessori

La ira en los niños suele estar ligada a otras emociones como el miedo, los celos, la inseguridad. No es un sentimiento ni positivo ni negativo, sino algo que el niño experimenta por ejemplo si está aburrido, si permanece solo demasiadas horas durante el día, si no puede gestionar una situación que considera injusta, etc.

Según las enseñanzas de María Montessori , rechazar la ira no es bueno, porque corres el riesgo de convertirla en una frustración no expresada. Todo esto puede conducir a malas relaciones con los compañeros e incluso con los adultos. Por el contrario, aceptar la ira como una reacción normal, sin experimentar sentimientos de culpa cuando la sientes, favorece una correcta gestión de este sentimiento. Para que no lo convierta en una conducta inapropiada, hecha de lágrimas y patadas en el suelo.

¿Cómo preparar la caja de ira Montessori en casa?

La caja de ira Montessori literalmente sirve para «contener» la ira, calmando al niño. Prepararlo es muy sencillo. Necesitas:

una caja que sea bastante grande como la de los electrodomésticos.

rotuladores gruesos de tu color favorito

tijeras de punta redondeada

pedazos de papel o tela

pegatinas al gusto

Con rotuladores se dibuja, sobre papel o sobre tela, un rostro con expresión de enfado, o unos ojos con las cejas fruncidas, una boca con las comisuras hacia abajo: en definitiva, todo lo que el niño asocia con su propio estado de ira. . Si el niño quiere, también puede aplicarle sus pegatinas favoritas.

¿Cómo se usa la caja de rabia Montessori?

El niño puede recurrir a la caja de la ira Montessori cada vez que sienta crecer en su interior este sentimiento desagradable. En estos casos puede almacenar dentro de la caja dibujos que representan la ira, objetos que asocia con el resentimiento, incluso gritar su malestar. Lo importante es que cuando salga de la caja el niño esté más sereno y más dispuesto a manejar el estado de ánimo sin recurrir a gritos, intimidaciones y sin levantar las manos. Poco a poco, la caja le enseñará al pequeño a gestionar la ira de una forma más consciente y madura.

¿Cuándo proponer la caja de la ira al niño?

La fase adecuada para proponer la caja Montessori de la ira a los niños es en torno a los 3-4 años. Es un momento bastante complejo para el crecimiento del pequeño, que siente la necesidad de imponer su propia personalidad y elecciones recurriendo también a actitudes de ira. Al mismo tiempo, el niño es más receptivo a las nuevas enseñanzas.

¿Cómo deben reaccionar los padres si el niño está enojado?

Regañar o sermonear es inútil e incluso puede ser contraproducente, porque se transmite al niño un mensaje contradictorio. En cambio, es fundamental mantener la calma, hablarle al niño de manera serena, siendo un modelo a seguir positivo.