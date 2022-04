El estrés resulta de un evento inusual, inesperado y perturbador . Es una especie de señal de alerta, enviada a nuestro cuerpo, para que actúe ante una situación percibida como amenazante, incluso peligrosa. A veces creemos que es algo que sólo pueden sufrir las personas adultas cuando no es así en realidad. De hecho tras la pandemia de Covid-19 ha quedado latente el aumento de casos de estrés en niños y en adolescentes por lo que vamos a hablar ahora del estrés infantil, cuáles son sus efectos sobre los niños y cómo debemos actuar.

Estrés infantil: ¿Cuáles son sus efectos?

El estrés es como una receta de cocina : se compone de diferentes ingredientes, entre los que podemos mencionar un control débil, la imprevisibilidad, la novedad o sentir que el ego está amenazado.

Si tu hijo tiene dificultades con al menos uno o más de estos elementos, es posible que esté más o menos estresado. Pero no te asustes porque no es necesariamente perjudicial para su desarrollo. También has de saber que cada niño reaccionan a su manera. Una situación puede ser muy estresante para un niño y muy poco o nada para otro.

Dos tipos de estrés

Ante una situación percibida como amenazante, por lo tanto estresante, el organismo produce dos hormonas: la adrenalina y el cortisol . Estas dos hormonas permitirán la liberación de una energía importante para hacerle frente, es decir, para atacar o huir de la amenaza. Para ello, la adrenalina estimulará el ritmo cardíaco, la respiración y la circulación sanguínea. El cortisol convierte la grasa en azúcar.

Y cuando el estrés es demasiado intenso, dura demasiado o se repite con demasiada frecuencia, nada funciona. Pero cuando es demasiado bajo tampoco. Los estudios han demostrado que un nivel demasiado bajo de estrés disminuye la memoria de la misma manera que un nivel demasiado alto. Pero, estaremos de acuerdo, que generalmente suele preocuparnos más un nivel que es demasiado alto que demasiado bajo.

En definitiva, como habrás entendido, existen dos tipos de estrés :

estrés ocasional o agudo,

estrés repetitivo o crónico.

Estrés agudo

Se dice que el estrés es agudo cuando es ocasional , es decir, cuando el cuerpo tiene la posibilidad de encontrar un estado de relajación entre dos situaciones percibidas como amenazantes. El estrés agudo puede ser de baja o alta intensidad , desde una simple discusión hasta un desastre natural. Aunque se percibe negativamente, no es inherentemente malo . De hecho, gracias a la energía adicional producida por nuestro cuerpo, estamos en un estado de vigilancia superior : actuamos más rápido, nos superamos, nos mantenemos motivados, actuamos mejor, juzgamos mejor las situaciones… el lado positivo del estrés.

Estrés crónico

El estrés crónico funciona exactamente igual que el estrés agudo, pero de forma excesiva produce las mismas dos hormonas, adrenalina y cortisol, pero su cronicidad es el problema. Porque el estrés crónico, como su nombre indica, proviene de la exposición prolongada y repetida a situaciones que hacen que segreguemos hormonas del estrés. (CESH)

En estas condiciones el cuerpo producirá demasiado cortisol y adrenalina . Como resultado, el cuerpo trabaja a toda marcha durante demasiado tiempo, con demasiada frecuencia y sin encontrar un estado de relajación suficiente para recargar sus baterías. En resumen, en un estado de estrés crónico, el cuerpo recurre constantemente a sus reservas de energía y se agota. Es el estrés crónico el que puede ser perjudicial para la salud .

Los efectos negativos del estrés

Sabemos que los traumatismos graves (accidente, atentado, desastre natural, enfermedad grave, etc.) provocan secreción excesiva de hormonas del estrés que podría conducir a déficits permanentes de memoria y aprendizaje.

También sabemos que los niños pequeños sometidos a un estrés incesante y, por tanto, crónico, se exponen a trastornos físicos y psicológicos , dificultad para regular sus emociones y discapacidades cognitivas.

Pero nada está fijado de antemano. No es porque nuestros hijos se hayan enfrentado a un trauma que necesariamente experimentarán déficits, trastornos, dificultades o minusvalías. En realidad, los efectos nocivos del estrés son como los antibióticos, no es automático . Y no olvidemos que no todos reaccionan de la misma manera. Esto se aplica tanto a niños como a adultos.

El estrés de la vida cotidiana

Pero, ¿qué sabemos sobre los efectos del estrés cotidiano en nuestros hijos?Porque, hay que admitirlo, nuestras vidas están más o menos salpicadas de este tipo de estrés. Cada mañana apuramos a nuestros hijos para dejarlos a tiempo en la guardería o en el colegio, pasan el día en lugares ruidosos, luego tienen que apurarse para hacer los deberes, bañarse, cenar… No es algo que nos venga de nuevas, estas situaciones son estresantes y los niños son más sensibles a ellas que los adultos.

Afortunadamente, el estrés no lo es todo. Esta es una de las razones por las que sus efectos son muy diferentes de un niño a otro. Dado que en realidad el apoyo recibido por el niño marcará su nivel de estrés.

En particular la sensibilidad de los educadores y su capacidad para responder satisfactoriamente a las necesidades del niño pueden ayudar a que el niño sepa como manejar su propio estrés. Si es así, los niveles de hormonas relacionadas con el estrés disminuyen significativamente. Así que no, el estrés cotidiano no daña el cerebro ni ralentiza el desarrollo de nuestros hijos, si se gestiona adecuadamente.

Asimismo, la mayoría de estudios que miden el estrés en los niños muestran que son los padres quienes más inciden en él . Pero como hacerlo ? Actuando directamente sobre los ingredientes del estrés.. Por ejemplo, reduciendo la novedad y la imprevisibilidad. Al hacerlo, aumentan el control de los niños sobre la situación y, por lo tanto, reducen su nivel de estrés.

Los signos del estrés

¿Cómo sabemos sin embargo si nuestro hijo está bajo estrés crónico ? Observar cambios en el comportamiento serán la clave. Cambios como estos:

tiene dificultad para conciliar el sueño,

tiene dolor de estómago, dolor de cabeza, tiene el corazón acelerado

duerme menos de lo habitual, tiene pesadillas, se despierta con frecuencia,

reacciona desproporcionadamente

tiene cambios de humor, está irritable,

pierde el apetito,

se vuelve inquieto, irritable,

ya no quiero ir a la escuela

tiene problemas para concentrarse, memorizar lecciones

se aisla,

tiene tics nerviosos,

Aprende a regular el estrés de los niños

Por supuesto, nunca podremos eliminar el estrés de la vida de nuestros hijos. Y esto no es deseable dados los efectos de un nivel de estrés demasiado bajo. Pero podemos ayudarlos a enfrentarlo acompañándolos de manera relevante: