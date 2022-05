¿Cuáles son las diferencias entre la pubertad masculina y femenina?

La pubertad es un momento muy importante en el desarrollo de niños y niñas: marca un paso hacia la edad adulta y representa cambios muy importantes, especialmente en el aspecto físico. Veamos cuáles son las principales diferencias entre la pubertad masculina y femenina.

Pubertad masculina y femenina

A diferencia de otras etapas de crecimiento, por ejemplo , caminar , hablar , agarrar objetos o aprender a leer y escribir, la pubertad masculina y femenina tienen tiempos diferentes pero sobre todo manifestaciones muy diferentes. Esto se debe a que, por supuesto, la pubertad está relacionada con el desarrollo hormonal y sexual , que es totalmente distinto entre los dos géneros. Entonces, si tienes un hijo y esperas que siga el mismo camino que tu hija, sigue leyendo porque no es el caso en absoluto.

Pubertad masculina: cómo y cuándo ocurre

Comencemos con la pubertad de ellos. En promedio, la pubertad masculina comienza alrededor de los 11 años y medio . Es una edad media, de hecho, por lo que no se puede excluir que pueda ser un poco anterior o un poco posterior, pero generalmente nunca ocurre antes del comienzo de los promedios y rara vez va más allá de su final. ¿Cómo saber si el niño está entrando en la pubertad? Estos son los signos más evidentes:

Aumento del volumen testicular y crecimiento del pene

Crecimiento en altura

Aparición del primer vello púbico , luego del vello axilar y facial (barba, bigote)

Además de esto, los niños cambian su constitución , generalmente se vuelven «más fuertes», con algunos músculos más, hombros más anchos y la estructura facial también cambia. Uno de los signos que muchos padres notan es el cambio en la voz: a partir de la pubertad, de hecho, las cuerdas vocales de los varones se engrosan y la voz se vuelve más grave, menos aguda.

Pubertad femenina: cuándo y cómo ocurre

En cuanto a las féminas , sin embargo, el discurso es muy diferente. Esto se debe a que no solo es muy común que comience temprano, sino que también puede tener fases muy distantes en otros. Se puede decir que para las niñas la pubertad comienza con la aparición del botón mamario , que sin embargo transcurre durante un período de tiempo muy largo, en promedio: entre los 8 y los 13 años. La pubertad real, sin embargo, comienza cuando otros cambios siguen a la aparición de un principio mamario, como:

Crecimiento de estatura

Aparición de vello púbico y luego axilar

y luego axilar Menarquia

De media, pasan unos dos años desde la aparición del botón mamario hasta la llegada de la menarquia, es decir, la primera menstruación . Pero puede que no sea así: a veces aparece el botón y luego permanece como el único “síntoma” de la pubertad durante mucho tiempo, por lo que hasta que no aparece el vello púbico y axilar , la menarquia no suele aparecer. Una vez que llega la menstruación, el proceso de crecimiento no se detiene sino que continúa durante otros dos o tres años.

En cuanto a los hombres, las mujeres también modifican su aspecto físico: suelen aumentar sus formas, pero puede ocurrir por el contrario que las chicas con sobrepeso, al alargarse en estatura, se estilizan más. La estructura de la cara también cambia.

Cosas en común de niños y niñas en la pubertad

Aunque la pubertad masculina y femenina no son lo mismo, existen algunos puntos en común que quizás sean los más importantes. Las hormonas por un lado y los cambios físicos por otro desencadenan muchas reacciones a nivel emocional , por lo que los niños y niñas se encuentran «perdidos» al enfrentarse a una nueva identidad. Especialmente si la pubertad ocurre en momentos diferentes (pubertad precoz o tardía, por ejemplo) que los demás, las consecuencias sobre el bienestar pueden ser muchas. Vergüenza de que los senos sobresalgan o, por el contrario, de que el pene no crezca, de una estatura demasiado alta o demasiado baja en comparación con los amigos, de un aspecto demasiado adulto o demasiado infantil, o de deseos sexuales que no se conocían antes: todo puede representar un trastorno.

Por eso es importante acoger las molestias que surgen a raíz de la pubertad masculina o femenina, y acompañar a los niños y niñas en su crecimiento con atención y escucha hacia la difícil etapa de la adolescencia .