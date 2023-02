Los dolores de oído son una enfermedad particularmente frustrante para los niños y sus padres. El dolor puede ser insoportable, especialmente para los niños pequeños, y puede ser complicado para los padres tratar de precisar la causa y el tratamiento adecuado. Cualquier dolor de oído debe ser tratado por el pediatra que sabrá cómo remediarlo. Sin embargo y al margen de consultar al médico correspondiente no estará de más informarse sobre cómo lograr que el dolor de oídos de los niños sea menos doloroso y también cómo se puede prevenir.

¿Qué causa un dolor de oído?

Los dolores de oído son una de las razones más comunes por las que los padres suelen visitar a los pediatras, pero las razones detrás de esos dolores de oído pueden variar.

Lo más común es que los dolores de oído se deban a una infección de oído. A veces, también puede ser causado por dolor de otras áreas, como dolor de muelas o infección de amígdalas, o dolor en la ATM (dolor en la articulación de la mandíbula donde la mandíbula inferior se conecta con el cráneo).

También puede ocurrir que los niños se pongan cosas en los oídos; Eso pasa todo el tiempo. En definitiva, hay muchas cosas diferentes que pueden desencadenar un dolor de oído. Por eso es importante evaluarlo para encontrar la causa subyacente.

¿Por qué los niños tienen más probabilidades de tener dolores de oído?

Los niños tienen un mayor riesgo de infecciones de oído porque la trompa de Eustaquio (que conecta el oído medio con la parte superior de la garganta) es más corta, más horizontal y flexible, lo que facilita la acumulación de líquido. A medida que la cara se alarga y se desarrolla, ese tubo se vuelve más largo, más vertical y más rígido, y el líquido drena más fácilmente, por lo que las infecciones del oído se vuelven menos comunes.

¿Cuáles son los signos de un dolor de oído?

Para los bebés, tirarse de la oreja no es necesariamente un indicador de dolor de oído, sino que no deja de ser algo normal teniendo en cuenta que también se toca y tira de otras partes de su cuerpo. En cambio si se tiran de la oreja y a la vez, están más quisquillosos de lo normal o no duermen tan bien como lo hacen normalmente, serán indicadores de que algo está pasando.

Además de la irritabilidad y la falta de sueño, los padres también deben estar atentos a la secreción nasal y la congestión, que provocan infecciones del oído, así como fiebre.

¿Cómo diagnostican y tratan los médicos los dolores de oído?

La infección clásica del oído medio se trata comúnmente con antibióticos orales; pero hoy en día pueden no ser necesariamente necesarios, dependiendo de la edad del niño, lo que encuentre el médico durante el examen y el tipo y duración de los síntomas.

De hecho, si un niño tiene seis meses o más, podría tener un dolor de oído causado por una enfermedad viral. Si no es grave, a veces es posible que simplemente realicemos cuidados para aliviar el dolor, quizás con un masaje y observación durante un par de días para ver si desaparece, y si no es así, el médico recetará antibióticos. A veces ven un líquido transparente detrás del tímpano debido a un resfriado pero aún no parece infectado. Podría desaparecer, o podría convertirse en una infección, y es difícil saber qué camino tomará; entonces, al médico le gustará hacer un seguimiento.

Para el oído de nadador, que es una infección en el conducto auditivo externo, el oído debe estar seco durante siete a 10 días durante el tratamiento, y el médico recetará gotas antibióticas dado que son más efectivas.

Si un niño se ha metido algo en el oído, el pediatra puede tratar de quitárselo durante la visita al consultorio, pero si está demasiado profundo, puede requerir un viaje a la sala de emergencias o a un otorrinolaringólogo.

¿Qué pueden hacer los padres para aliviar el dolor?

Después de que el pediatra haya determinado la causa del dolor de oído, existen algunos remedios caseros que pueden aliviar el dolor. Muchos pediatras recomiendan ibuprofeno o paracetamol, así como compresas frías o calientes en la oreja o el cuello.

Si el dolor de oído es causado por un virus del resfriado o la gripe, puede ser útil darle al niño mucha agua y colocar un humidificador en su habitación para ayudar a drenar las secreciones de la trompa de Eustaquio. Otros métodos utilizados para aliviar ese tipo de dolor, como chupar caramelos o mascar chicle, también pueden ayudar a los niños durante los vuelos en avión, especialmente cuando los cambios de altitud en el despegue y el aterrizaje provocan una acumulación de presión. Hacer que los bebés se alimenten (pecho o biberón) durante el despegue y el aterrizaje durante el vuelo puede ayudar.

¿Se pueden prevenir los dolores de oído?

Las vacunas son la mejor manera de prevenir infecciones de oído. También, la lactancia materna durante los primeros cuatro a seis meses y la disminución de la exposición al humo también puede ayudar.

Los padres pueden tratar de mejorar sus probabilidades manteniendo un humidificador funcionando durante las temporadas de gripe y resfriado en otoño, invierno y primavera y asegurándose de que su hijo esté bien hidratado ; también pueden prevenir la acumulación de líquido mediante el uso de solución salina nasal si un niño tiene secreción nasal.