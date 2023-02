Cómo lavar tu almohada de embarazo: consejos útiles

Si no sabes cómo lavar tu almohada de embarazo , no busques más. Este producto es particularmente importante y útil para las mujeres embarazadas, ya que puede brindarles una gran comodidad en situaciones que de otro modo serían incómodas y molestas. De hecho, la almohada para el embarazo es muy útil para dormir más cómodamente, ya que a menudo es difícil conciliar el sueño en una posición cómoda. Por ello es importante no sólo saber elegir el modelo adecuado, sino también, saber cómo cuidarla y en este caso, las pautas para un correcto lavado.

Cómo lavar la almohada de embarazo

La almohada de embarazo, que en ocasiones también se puede usar para la lactancia., requiere de la misma forma que las almohadas clásicas el que se limpien de la manera adecuada, prestando atención a factores determinantes para conseguir los mejores resultados.

Una de las primeras cosas que debes saber, y tener en cuenta, es que puede que sea mejoro evitar la lavadora por varias razones. En primer lugar, lavar el producto en la lavadora podría dañar la estructura y por lo tanto alterar la comodidad del producto. Además, si el cojín no está diseñado para lavarse en la lavadora, podría dañarse.

Si el cojín está equipado con una funda , te recomendamos que simplemente laves esta última para evitar la formación de moho o bacterias si el cojín no se seca completamente.

Pasos a seguir para lavar la almohada de embarazo

Lo primero que debes hacer es quitar la funda y meterla en la lavadora. Para esta tienes que usar un detergente suave y posiblemente un suavizante de telas. Selecciona un ciclo tibio y delicado para evitar cualquier daño.

Finalmente, asegúrate de secar bien la funda antes de volver a usarla. Esta es una faceta particularmente importante que necesita ser priorizada. Recuerda, eso sí, que es fundamental lavar las fundas con regularidad, al menos una vez a la semana .

No hacerlo significaría encontrarse con problemas de higiene y otras consecuencias bastante desagradables.

¿Y el cojín?

En cuanto al cojín, como no es aconsejable meterlo en la lavadora quizás sea mejor opción lavarlo a mano o llevarlo a una tintorería. De todos modos debes leer primero la etiqueta. Algunos cojines o rellenos sí que son aptos para la lavadora aunque a temperatura que no sobrepase los 30 grados y además, en un programa de prendas delicadas.

Y para el lavado a mano, llena la bañera y lava el cojín con un detergente para prendas delicadas, dejando además que repose al menos 12 horas. Escurre bien y luego deja que se seque al sol.