Es el segundo nombre de niño elegido en Madrid: significa ‘luz’ y ahora está en boca de todos por esta razón

Cuando una pareja espera un bebé, elegir el nombre adecuado suele convertirse en una de las decisiones que más se piensan. No es sólo una cuestión de gusto; muchas veces nos decantamos por nombres que tienen un significado, una tradición familiar o incluso una moda del momento. En Madrid, en los últimos años, uno de los nombres que más se ha colado en los registros de nacimientos masculinos es Lucas, y no precisamente por casualidad, existe una razón y tiene que ver con un nacimiento reciente.

La paternidad del alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, ha contribuido a que el nombre Lucas suene con más fuerza que nunca. Su primer hijo, fruto de su matrimonio con Teresa Urquijo, recibe este nombre que ya era muy popular en la comunidad madrileña, pero que ahora está en boca de todos. De hecho, y en cuanto a cifras, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Lucas ocupa la segunda posición en el ránking de nombres más elegidos para niños en Madrid entre 2020 y 2023. Esta elección no sólo responde a cuestiones sonoras o estéticas, sino que refleja una preferencia colectiva por nombres con historia, fuerza y connotaciones positivas. ¿Pero qué tiene Lucas que lo hace tan especial y tan escogido por las familias madrileñas?

El nombre para niño que arrasa en Madrid

El nombre Lucas proviene del latín Lucius, que deriva a su vez de la palabra lux, es decir, luz. Desde tiempos antiguos, este nombre ha sido asociado a la iluminación, tanto en el sentido físico como espiritual. No es casual que San Lucas sea uno de los cuatro evangelistas del Nuevo Testamento, patrón de médicos y artistas, y una figura profundamente venerada en el cristianismo. Esa conexión religiosa, junto con su suavidad fonética y su fácil adaptación a distintos idiomas, lo ha convertido en una opción sólida y atemporal y quizás por todo ello, ha sido el nombre que Almeida y su esposa han elegido para su primer hijo, nacido el pasado 3 de julio.

Algo que ha provocado que el nombre vuelva a ser de los primeros en los que se piensa para los bebés este año. Y es que no es la primera vez que un nombre se dispara por su vinculación con una figura pública. Pero en este caso no hablamos de un cantante de moda ni de un personaje de una serie, sino del hijo de un político, lo cual añade una capa distinta al fenómeno. La elección del nombre por parte de los Martínez-Almeida también transmite cierta imagen de sobriedad, clasicismo y conexión con valores tradicionales que muchas familias siguen buscando.

De este modo, ahora que muchos padres buscan para sus hijos nombres que inspiren, que aporten valores y que conecten con algo más grande, Lucas aparece como una elección segura y con sentido. A diferencia de otros nombres que obedecen a modas puntuales o fenómenos culturales efímeros, Lucas ha sabido mantenerse firme y presente, sin estridencias, pero con una constancia notable.

Una popularidad que se mantiene año tras año

Los datos del INE lo confirman: Lucas se mantiene como el segundo nombre más puesto a los niños nacidos en Madrid entre 2020 y 2023, con una proporción de 20,3 por cada mil nacimientos, sólo superado por Mateo, que lidera con un 24,8. En tercera posición está Martín, con un 20,1, muy cerca. Esta estabilidad en el top tres indica que no se trata de una moda pasajera, sino de una tendencia consolidada que se apoya en múltiples factores: sonoridad, significado, tradición y actualidad.

Además, Lucas no sólo es popular en Madrid. En el resto de España también se encuentra entre los nombres más frecuentes en los registros de nacimiento. No obstante, su presencia en la capital se ve reforzada por el contexto cultural y mediático, donde los nombres tradicionales y con simbolismo positivo siguen siendo los favoritos. Es una combinación de constancia y actualidad que lo mantiene firme entre las preferencias de padres y madres.

Lo clásico se impone a lo moderno

En contraste con nombres más exóticos o inspirados por fenómenos culturales muy concretos, como las 26 Daenerys o las 115 Melodys registradas en Madrid, Lucas destaca por su permanencia y equilibrio. Mientras algunos nombres ligados a series de televisión, cantantes o personajes deportivos pueden resultar originales, también corren el riesgo de quedar desfasados con el tiempo. Lucas, en cambio, tiene la ventaja de sonar actual sin renunciar a su raíz clásica.

Este fenómeno se puede observar también en los nombres femeninos más populares, como Lucía, Sofía o Martina, todos con una sonoridad armoniosa y una tradición sólida detrás. Los padres buscan nombres que no sólo suenen bien ahora, sino que sigan funcionando en el futuro, en todas las etapas de la vida del niño. Lucas cumple con ese requisito, y por eso su éxito no es sorprendente, sino más bien una confirmación de que se trata de un nombre para niño sólido y perfecto, no sólo en Madrid sino en todo el país.