Entre las preocupaciones innecesarias de los padres y madres, especialmente si se trata de primerizos, está la de temor de ver a los niños aún con poco cabello. Lo cual puede ser completamente normal. Son muchos los bebés que nacen con poco pelo o sin cabello de modo que no malgastes el dinero en productos inútiles y contraindicados, y más bien utiliza algunos remedios naturales para fortalecer el cabello de los niños. Remedios como los que te ofrecemos a continuación.

Fortalecer cabello de los niños

Puede ocurrir que los niños, aunque hayan llegado al primer año de vida, todavía no tengan mucho pelo : un problema que preocupa a los padres pero que, poco a poco, tiende a resolverse con el paso de los meses. Es importante saber que el champú para bebés no se debe utilizar antes del sexto mes de vida del bebé y que, en cualquier caso, no se debe aplicar puro sobre el cabello sino que es bueno diluirlo con agua antes de usarlo para limpieza del cabello cuero cabelludo.

Te enumeramos a continuación hay algunos consejos útiles sobre cómo fortalecer el cabello de los niños :

En primer lugar, mantén siempre limpio el cuero cabelludo para favorecer el crecimiento del cabello .

para favorecer el crecimiento del cabello . No laves el cabello de tu bebé todos los días sino solo cuando sea necesario: son muy delicados.

sino solo cuando sea necesario: son muy delicados. Si el niño tiene poco pelo, puedes usar la esponja que usas para el baño para lavarlo. Recuerda que la esponja debe ser muy suave y solo debe usarse para bañar a los bebés.

y solo debe usarse para bañar a los bebés. Antes de lavar, peina el cabello con un cepillo de cerdas suaves para eliminar fácilmente las impurezas y desenredar los nudos.

para eliminar fácilmente las impurezas y desenredar los nudos. Elige un champú suave elaborado con ingredientes naturales.

elaborado con ingredientes naturales. A los niños, especialmente si son muy pequeños, no les gusta el momento del lavado con champú: por lo tanto, trata de hacer que este momento sea divertido hablándoles.

Una vez que termines el lavado, seca el cabello del bebé con una toalla o un paño suave.

Una vez que termines el lavado, Si el niño tiene poco cabello, déjalo secar al aire, especialmente durante el verano. Si por el contrario tu cabello es grueso, sécalo con una toalla de algodón. Si es posible, evita usar el secador de pelo: la piel del bebé es muy sensible y delicada y podría quemarse fácilmente. Por lo tanto, si decides usar el secador, es mejor mantenerlo a cierta distancia de todos modos.

Vitaminas para fortalecer el cabello de los niños

La vitamina más indicada para fortalecer el cabello de los niños y hacerlo crecer abundante y sano, es sin duda la B. Pero aun así, no malgastes dinero en productos de farmacia o similares, y concéntrate en alimentar a tu hijo. En particular, para fortalecer su cabello , elige:

Yogur

Quesos

Plátanos

Nueces

Huevo

Salmón

Alopecia areata en niños

La pérdida de cabello más molesta en los niños es la alopecia areata , que es una pérdida de cabello A parches. Aún hoy no se conoce bien el origen, lo que se atribuye a causas inmunológicas. Los síntomas , en cambio, son evidentes: el cuero cabelludo no está ni inflamado ni descamado, pero aparecen unas manchas donde ya no queda pelo. No es absolutamente necesario aventurarse en la elección de productos contra la caída del cabello, y lo único que debe hacer es consultar a su pediatra para tener un diagnóstico correcto y la terapia relacionada adecuada.