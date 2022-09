Aprender a leer y escribir con el método Montessori. En el enfoque Montessori, el lugar central pertenece a la vida práctica. Este método de aprendizaje creado por María Montessori aboga por el camino pedagógico a través de ambientes dedicados a los niños y materiales seleccionados. Un camino que tiene como objetivo lograr que los pequeños perfeccionen sus habilidades motoras y, en consecuencia, su independencia en el mundo. Incluso cuando se trata de leer y escribir, la vida práctica es básica: pensemos en el agarre firme de los instrumentos de escritura, las diferentes formas de las letras, la alineación de los elementos en línea de izquierda a derecha.

Aprender a leer y escribir con el método Montessori

A partir de los 3 o 4 años, la mayoría de los niños dominan bastante el idioma nativo, de modo que cuentan con un vocabulario bastante extenso y su cerebro ha madurado lo suficiente como para estar listos para aprender a leer y escribir. De hecho, no tenemos esperar a que empiecen la escuela, ya que en casa puede comenzar a familiarizarse con la lectura y la escritura. Uno de los métodos más simples y efectivos que podemos usar es el método Montessori, creado por la educadora italiana María Montessori.

El método Montessori se caracteriza por promover la independencia y autonomía de los niños durante el aprendizaje al darles un papel activo en el aprendizaje de la lectura y la escritura. De hecho, uno de los principios básicos de este método es dar al niño la libertad de descubrir letras y palabras por sí mismo. Por lo tanto, debemos concentrarnos en usar materiales sensoriales que dejen que el niños pueda experimentar fonemas a través de los sentidos.

Otra de sus peculiaridades para aprender a leer y a escribir con este método es que alienta a los niños a disfrutar de períodos sensibles, esos momentos de desarrollo cuando están listos para adquirir nuevos conocimientos y son más receptivos a cierto aprendizaje. Según Montessori, no tiene sentido obligar a un niño a aprender algo para lo que no está preparado, por lo que es importante esperar hasta que sea lo suficientemente maduro para aprender a leer y escribir.

Además, el método se compromete a adaptar el proceso de aprendizaje al ritmo de cada niño. Algunos niños son más tempranos que otros y pueden avanzar rápidamente en contenido. Sin embargo, otros niños tendrán más dificultades para aprender a leer y escribir y es importante reajustar el contenido al ritmo de aprendizaje y darle el tiempo necesario.

Cómo se aplica el método

A diferencia del método tradicional que se centra en las sílabas, el método Montessori enfatiza el aprendizaje de los fonemas de forma independiente, ya que las unidades de sonido más pequeñas facilitan que los niños las aprendan. Además, el método resalta la importancia de la conciencia fonológica, una habilidad que permite al niño reconocer y reproducir los sonidos del lenguaje hablado más fácilmente. Por lo tanto, en lugar de nombrar las letras como se las conoce tradicionalmente en el alfabeto, se nombran por su sonido.

Por ejemplo, cuando el niño tiene que aprender palabras como «mar», no se deletrean todas y cada una de las letras que la conforman sino, que se usa un alfabeto de letras que pueden ser por ejemplo de madera, que el niño pueda tocar y tras formar la palabra, se pronuncia según su sonido, y decimos mmmmm, aaaaaa rrrrrr, haciendo especial énfasis en cada una de las pronunciaciones.

Otra de sus principales diferencias con el método tradicional y también una de sus mayores ventajas es que trata de evitar la abstracción instando al niño a asimilar los nuevos conceptos a través de sus sentidos. Según el método Montessori, tal y como hemos visto en el ejemplo antes mencionado, es muy importante que el niño manipule las letras, visualice la vocalización de los fonemas y sienta las vibraciones en la garganta mientras las pronuncia, para que no solo aprenda más rápido, sino también mejor.

Las herramientas para leer y escribir con el método Montessori

Al margen de haber explicado cómo se aplica el método Montessori para que los niños aprendan a leer y escribir, no podemos olvidar que en ocasiones es posible el uso de herramientas que ayudan a garantizar que los pensamientos abstractos de los niños estén codificados en un sistema gráfico de palabras y números, a saber, la escritura.

De este modo, el comienzo puede tener lugar con las letras táctiles, letras móviles impresas en relieve sobre tacos de madera que el niño puede recorrer pasando el dedo por ellas (empezando por la cursiva para imprimir como en el método original, o empezando por la impresa para obtener en cursiva); después de aprender que cada sonido corresponde a una letra, el niño puede comenzar a componer palabras ordenando las letras móviles, y posteriormente puede pasar a la escritura a mano (más fácilmente).

Una vez que el niño se ha familiarizado con la lectura y la escritura móvil, puede empezar a escribir de forma manual y concreta (transfiriendo la actividad de mover las letras a las escritas en el papel con sus propias manos), ¡y esto es un gran paso para él!

Pero recuerda, incluso antes de empezar a probar suerte con la escritura, es bueno que el niño practique siempre habilidades y actividades manuales finas (desde dibujar hasta trazar líneas, desde cortar hasta armar rompecabezas, en definitiva, todo lo que entretiene al pequeño). meticulosamente las manos), para que pueda perfeccionar su motricidad y pueda agarrar el lápiz o la pluma con facilidad, sin la frustración de no poder moverse en el papel rápidamente y con más diversión y satisfacción.

Y por último, pero no menos importante, es mejor evitar el uso de esas pequeñas herramientas para facilitar el agarre de las manos sobre el lápiz: pueden funcionar durante un año o dos, pero luego el agarre correcto luchará por imponerse y seguirá siendo difícil. Mejor aprender el agarre correcto de inmediato.