Los padres generalmente aprenden a cambiar los pañales de sus pequeños tan pronto como nacen. Si los primeros gestos pueden resultar incómodos, también aprenden las medidas a tomar para hacerlo en las mejores condiciones, y sobre todo con total seguridad para el niño. Sin embargo, con la inexperiencia de los primeros días, o también con hábito y la fatiga de las siguientes semanas, los padres a veces pueden cometer «pequeños errores» que pueden tener consecuencias relativamente importantes para el niño. Conozcamos ahora los 12 errores más comunes en el cambio del pañal.

Cambio del pañal: Estos son los 12 errores más comunes

Cambiar un pañal y más los modelos actuales que llevan un diseño en el que se puede diferenciar sin problema la parte delantera de la trasera y que además son muy absorbentes y resistentes es bastante sencillo, pero evidentemente es posible que los primeros días, los padres primerizos comentan algún que otro fallo que podría hacer que por ejemplo el pañal esté demasiado apretado para el pequeño o que tal vez el pipí se acabe saliendo.

Repasemos entonces esos errores que son comunes en prácticamente todos los padres a la hora de cambiar un pañal.

Cuidado con el cordón umbilical

El primer cambio de pañal fuera del hospital sin asistencia es el momento más difícil porque no se cuenta con la ayuda del personal pediátrico y porque el recién nacido todavía tiene parte del cordón umbilical adherido.

El primer error a evitar es cubrir el ombligo con el pañal si aún no se ha secado por completo. Para una limpieza óptima es bueno quitar el pañal, limpiar al bebé y ponerle uno nuevo, cuidando de dejar fuera el ombligo el cual debe secarse bien y no entrar en contacto con pipí y caca.

Usar pañales del tamaño incorrecto

El segundo error que se debe evitar es elegir pañales de tamaño incorrecto. Muy a menudo, los nuevos padres compran una talla extra convencidos de que los pequeños estarán más cómodos. De hecho, el pañal no debe quedar demasiado apretado pero tampoco demasiado grande especialmente durante las primeras semanas de vida del bebé porque, en ese período, las heces son muy líquidas y, un pañal demasiado grande, corre el riesgo de no poder contenerlas.

Alejarse del cambiador

Incluso si durante las primeras semanas tu bebé no se mueve mucho, siempre debes mantener una mano sobre tu hijo para asegurarse de que no se caiga del cambiador.

El tercer error a evitar es, por tanto, estar desorganizado. Cuando los niños son pequeños se mueven mucho con gestos involuntarios y, para evitar que se lastimen, hay que mantenerlos siempre bajo control y nunca distraerse especialmente durante los cambios. Por este motivo es recomendable preparar todo lo necesario para el cambio antes de empezar a desvestirlo.

Desvestirlo por completo

Cuando llega el momento de quitarle el pañal, no es necesario desnudar completamente a tu hijo. Basta con quitarle la ropa en la parte inferior del cuerpo y dejar el pecho tapado para que no se resfríe.

La forma correcta de limpiar

El bebé debe limpiarse de adelante hacia atrás, es decir, de limpio a sucio. Esto evita que las impurezas se eleven desde las nalgas del bebé hasta sus genitales. Esto es aún más importante para las niñas pequeñas: no olvides limpiar bien los labios menores, los labios mayores y la vulva. Para un niño pequeño, levanta las piernas para pasar el algodón a través de ellas.

Además, no descuides limpiar el interior de todos los pequeños pliegues , especialmente en la ingle. Cuando tu bebé haya tenido deposiciones desbordantes, también debes asegurarte de lavarlo en la parte inferior de la espalda, ya que esto puede irritarle la piel (y también oler mal).

Cambiarlo inmediatamente después de haber comido

Los estómagos de los bebés todavía son muy frágiles, por lo que a menudo es necesario hacerlos eructar después de comer. Además de eso, es mejor sostenerlos en los minutos posteriores a la alimentación para evitar regurgitaciones. Por ello, cambiarle el pañal tras haber comido no será un momento tranquilo y pacífico para él. Por lo tanto, debes darle tiempo para que digiera tranquilamente.

Apretar demasiado el pañal

Si bien es cierto que el pañal debe estar lo suficientemente ajustado y apretado para evitar fugas, aún debes lograr un equilibrio para que tu hijo no se sienta completamente encerrado en él. Para asegurarse de que el pañal está puesto, puedes comprobar si es posible pasar dos dedos por él. Si es así, entonces está perfectamente colocado.

Mantener el culito del bebé mojado

En caso de que el padre use linimento para limpiar al bebé, no es necesario secarlo, puede volver a ponerle el pañal directamente. Por otro lado, si usas agua, toma una bola de algodón seca y frote la piel del bebé. Sobre todo, ¡no frotes ! Nuevamente, no pases por alto los pequeños pliegues.

Usar los productos incorrectos

Para el uso diario, es mejor evitar las toallitas que pueden irritar la frágil piel del bebé. Es mejor utilizar agua sobre una toalla de algodón. Además, no se recomienda el uso de talco , ya que de hecho puede ocurrir el fenómeno de la maceración. Sin embargo , en caso de dermatitis del pañal , el médico puede recomendar el uso de una crema específica.

Por otro lado, también es un error común elegir un pañal que no se adapte a la morfología del bebé Para ello entonces, debes elegir un pañal que no sea demasiado grande ni demasiado pequeño. Para saber si el niño se siente cómodo, puede deslizar fácilmente un dedo o dos a cada lado del pañal.

Comprar pañales baratos

Lo podríamos incluir en el punto anterior pero queremos recalcarlo de forma especial para dejar claro que es posible que tu bebé se irrite con facilidad y que pañales de mala calidad (que suelen ser los más económicos) no le vayan bien de modo que antes de priorizar el dinero (aunque importante debido al gasto que supone) es mejor elegir que nuestro bebé esté cómodo y sin irritaciones por llevar un pañal que no le va bien.

Cambiar el pañal con demasiada frecuencia

De la misma manera cambiar el pañal cada dos por tres es un error que cometen muchos padres primerizos, que se agobian con la idea de que tal vez el pañal está sucio todo el rato pero lo cierto es que no es así. Cuando el bebé es recién nacido, puedes cambiar el pañal después antes de la alimentación (por lo tanto, considera cada 2/3 horas), cuando sea más mayor, si no notas que pesa más y el pañal que lleva no está caliente, también puedes cambiarlo cada 4 horas.

Esperar demasiado entre cambios

Pero otro error a evitar es esperar demasiado antes de cambiar el pañal. De hecho, los niños tienen una piel muy delicada y, no cambiar el pañal con prontitud, podría provocar un enrojecimiento de las partes íntimas que no siempre se resuelve poniendo la crema sobre todo en el caso en el que el niño tiene caca porque esta está llena de bacterias.

Retrasar el cambio de pañal conlleva también otro problema: el de hacer que el bebé se enfríe y, en consecuencia, pueda enfermarse.