En muchas familias se repite a menudo esta pregunta: ¿es correcto dormir con los niños, cuando son muy pequeños, en la cama de los padres? La respuesta es que no tiene contraindicaciones, todo lo contrario. Sin embargo, el colecho con el bebé no es bueno que se extienda mucho en el tiempo. Veamos ahora por qué es bueno que los niños duerman con sus papás hasta los tres años y también por qué no sobrepasar esta edad.

Niños durmiendo con sus papás

Dormir con los niños es algo no sólo beneficioso para estrechar el vínculo de los padres con el pequeño, sino también para que todo sea más cómodo, especialmente para la madre que no tendrá que levantarse en mitad de la noche para tomar el pecho o en el caso de que el recién nacido se despierte llorando.

Pero ¿cuánto tiempo es saludable y positivo este hábito? Los niños deben dormir en la cama de mamá y papá hasta los tres años. Así lo afirma el doctor Nils Bergman , pediatra de la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, quien en un estudio reciente, sostiene que dormir en la cama de la madre proporciona a los bebés un mejor descanso que en la cuna, porque el corazón del recién nacido en el cuna está bajo estrés en comparación con dormir al lado de la madre. Además, dormir sólo, según el Dr Bergman , dificulta el vínculo entre madre y bebé .

Pero una vez que crecen, los niños deben tener su propia autonomía . Incluso en la cama e incluso por la noche. No es posible verlos a los siete u ocho años todavía bien colocados bajo las sábanas, entre el padre y la madre. Corre el riesgo de adquirir una serie de malos hábitos que luego se vuelven difíciles de cambiar con el tiempo. Y tiene varios efectos negativos .

En primer lugar, con un niño pequeño en la cama, los padres no duermen bien. Da patadas, habla durante el sueño, se mueve a menudo: todos los gestos que perturban irremediablemente el sueño de los padres. Entonces a esta edad un niño debe comprender cuáles son los espacios de intimidad , los propios y los de sus padres. La cama grande pertenece a mamá y papá, y tal vez pueda sumergirse en ella un domingo por la mañana o un día festivo. Pero deben ser casos especiales, no la norma. Por otro lado, el niño debe ser consciente del valor de la autonomía que pasa también por la capacidad de pasar la noche en su propia cama. Sin pedir protección a nadie.

Cómo hacer que un niño duerma en su cama

Una vez que está claro que los niños mayores necesitan dormir en su propia cama, puede surgir la duda de cómo convencerlos. Aquí debemos utilizar argumentos sensatos y seductores , y no dejarnos atrapar por la angustia y los miedos. Todo es mucho más sencillo de lo que parece. Por ejemplo: explícale a tu hijo los beneficios de dormir en la cama, a partir del espacio disponible y la posibilidad de leer unas cuantas páginas de un libro en paz.

Cuanto más hermoso y acogedor sea el dormitorio, más exitoso será este tema. Si el niño tiene miedo, entonces es necesario tranquilizarlo, pero no es imprescindible hacerlo en la cama de los padres: es mucho mejor acompañarlo por un camino en el que se vuelve más consciente de sus propios medios. La rutina, desde el baño hasta el pijama y la luz encendida hasta cierta hora, ayuda y tranquiliza al niño. Incluso a distancia de la cama de papá y mamá.