Profesora es despedida tras revelar el secreto de Papá Noel a sus alumnos

Sin lugar a dudas, la Navidad es una de las fiestas preferidas por los más pequeños, ya que les permite disfrutar de las luces que adornan las calles, cantar villancicos, decorar la casa de modo especial…No obstante, sobre todo, les da la oportunidad de jugar con los regalos que les traen los Reyes Magos y Santa Claus. Y precisamente este último ha cobrado ahora actualidad. ¿Por qué? Porque una profesora ha sido despedida después de revelar el secreto de Papá Noel a sus alumnos, de 6 y 7 años.

A continuación, todos los detalles.

¿Dónde ha sucedido?

En Estados Unidos es donde ha tenido lugar esta historia que en estos momentos se ha hecho viral. Exactamente ha tomado como escenario la Escuela Cedar Hill Elementary, que se sitúa en la población de Montville, en New Jersey.

Los protagonistas

Varias son las personas que se han convertido en noticia por los hechos que ahora nos ocupan:

La profesora , que ha sido despedida al conocerse que había desvelado el citado secreto a sus estudiantes.

, que ha sido despedida al conocerse que había desvelado el citado secreto a sus estudiantes. Los alumnos, de 6 y 7 años , de la maestra, que ahora están desilusionados tras descubrir el “misterio” que hay detrás de Santa Claus.

, de la maestra, que ahora están desilusionados tras descubrir el “misterio” que hay detrás de Santa Claus. Los padres de los estudiantes que, al conocer lo sucedido, no solo se han quejado de forma contundente al centro escolar sino que han conseguido que al final la docente sea despedida.

El origen de la historia

Aunque ha sido ahora cuando se han hecho públicos los hechos, lo cierto es que los mismos tuvieron lugar el pasado 29 de noviembre. La mencionada profesora se encontraba en clase con sus alumnos de Primer Grado cuando uno de estos afirmó de forma rotunda que Papá Noel era real.

¿Qué hizo la docente ante ese comentario? Ni corta ni perezosa optó por desmentirlo. Así, sin pensárselo dos veces, procedió a contarles el secreto que se esconde detrás de esa figura navideña. En concreto, les expuso que Santa Claus no existe, que son los padres los que compran los regalos y los colocan debajo del árbol o que los duendes que le ayudan a ese tampoco existen. Pero ahí no quedó la cosa, pues después les indicó que no hay ningún trineo mágico y que los renos no pueden volar.

No obstante, parece que la docente tenía ganas de contarles más cosas. Por eso, procedió a desvelarles también los secretos en torno al conejo de Pascua o al Hada de los Dientes.

Despedida por revelar el secreto de Papá Noel

Los niños salieron absolutamente devastados de clase después de escuchar las revelaciones de su profesora. Y de eso se percataron sus respectivos padres que, al saber lo que esa mujer había contado a sus hijos, montaron en cólera.

Rápidamente se dirigieron hasta el centro escolar o se pusieron en contacto con el equipo directivo para darles cuenta de lo acontecido y para mostrar su enfado por lo que había hecho esa docente. Quejas que dieron lugar a que desde la “cúpula” de la escuela se tomara la decisión de despedir de manera fulgurante a la profesora. El argumento de ese despido fue claro: había devastado la ilusión por la Navidad de todos sus alumnos.

La historia se hace viral

Este caso se ha hecho rápidamente viral dentro y fuera de Estados Unidos. Y eso ha traído consigo que los medios de comunicación y las redes sociales se conviertan en el escenario en el que los padres de muchos de esos estudiantes dejen patente su enfado con esa profesora.

Así, por ejemplo, Myra Sansone-Aboyoun, que es mamá de una niña llamada Adriana que ahora está desolada, ha hecho uso de las citadas redes para afirmar que “Me rompió el corazón. Mi hija es una de las mayores seguidoras del espíritu navideño, de Papá Noel, los regalos”.

De la misma manera, otra progenitora ha hecho utilización de su perfil en Facebook para afirmar que “una adulta ha intentando aplastar el espíritu de nuestro niño de 6 años junto con los espíritus de otros 22 niños de la clase de Primer Grado”.

¿Qué opinión te merece lo sucedido? ¿Qué hubieras hecho tú si descubres que un docente ha revelado a tus hijos pequeños el misterio que existe en torno a la figura de Papá Noel?