Fridaballs, calzoncillos para padres, abuelos y tíos. Descubre el porqué

Cuidar de los hijos es una tarea realmente especial, que puede hacer vivir momentos realmente divertidos y emotivos y otros un tanto “peligrosos”, especialmente cuando se trata de niños rebeldes o que no paran de jugar. Precisamente por ese motivo, ahora se le ha dado forma a unas prendas de vestir realmente singulares. Nos estamos refiriendo a Fridaballs, unos calzoncillos pensados específicamente padres, abuelos y tíos.

¿Quieres saber el motivo de que estén confeccionados para esos hombres? Te lo contamos a continuación.

Fridaballs

Como hemos mencionado, han sido creados para que puedan ser usados por esos varones que se tienen que encargar de cuidar de los pequeños de la casa. En concreto, se ha tenido en cuenta que los niños pueden, mediante el juego o por rabietas, proceder a dar patadas y esas pueden acabar golpeando los genitales de esos adultos. Tanto es así que en la presentación oficial de esta prenda se ha expuesto que “tener hijos es genial, pero ser padre puede ser un deporte de contacto”.

Precisamente por ese motivo, se han creado estos calzoncillos. Y es que el varón que los lleve no sentirá dolor si alguno de esos golpes acaban dándole en sus partes íntimas. Eso es gracias a que cada modelo dispone de una bolsa protectora reforzada que se encarga de suavizar la patada.

De la misma manera, se establece que es un tipo de ropa interior para que esos hombres que están al cuidado de los pequeños de la casa no sufran tampoco en sus genitales si les dan un cabezazo o si el menor les golpea con el pie mientras los lleva en el portabebés. Además son útiles para evitar golpes en esas zonas íntimas si los domingos por la mañana los niños llegan a la habitación de los padres y se ponen a saltar en la cama.

Creadores del invento

La compañía Fridababy es la que ha procedido a diseñar y darle forma a estos singulares calzoncillos que se presentan bajo varios lemas. Uno de ellos es “para añadir ramas a su árbol genealógico” y otro es “Protege tu legado y reserva ahora”.

Se trata de una empresa que, además de este invento, también tiene en su historial el haber procedido a darle forma a otros singulares productos para el cuidado del bebé. Nos estamos refiriendo a “NoseFrida”, un artículo para poder sacar los mocos de la nariz del pequeño.

Otros datos de interés de Fridaballs

Además de todo lo expuesto, pueden existir otros aspectos que te resulten interesantes acerca de estos calzoncillos. Nos estamos refiriendo a algunos como estos:

Son de tipo bóxer .

. Están realizados en tejido transpirable en pro de ofrecer la mayor comodidad y confortabilidad posible a quienes los usen. Eso sin pasar por alto que contribuye a que los genitales estén “frescos”.

en pro de ofrecer la mayor comodidad y confortabilidad posible a quienes los usen. Eso sin pasar por alto que contribuye a que los genitales estén “frescos”. No menos relevante es que disponen de una cinturilla elástica , que permite que se ajusten perfectamente a la silueta de cualquier hombre. Además gracias a la misma ofrecen la tranquilidad de que no se van a caer en ningún momento.

, que permite que se ajusten perfectamente a la silueta de cualquier hombre. Además gracias a la misma ofrecen la tranquilidad de que no se van a caer en ningún momento. Además Fridaballs cuentan con una tecnología de conservación de Heirloom diseñada por Fridababy y que está pendiente de patente (HCT).

Lista de espera para conseguirlos

En Estados Unidos es donde se han puesto a la venta esta singular prenda interior que se ha convertido en un verdadero fenómeno. Tanto es así que ya hay lista de espera para poder comprar este artículo de vestir, que se puede conseguir a través de la página web de la empresa que lo fabrica.

Además de todo lo expuesto, podemos establecer que en estos momentos se encuentra disponible en dos tallas: S/M y M/L. En cuanto a precio este es de 27,99 dólares, lo que vienen a ser unos 24 euros, aproximadamente.

Para muchos estos calzoncillos no tienen sentido y tampoco son necesarios. No obstante, lo cierto es que son numerosas las personas que ya los han pedido y que los han convertido en un verdadero referente. No obstante habrá que esperar para ver si fuera de Estados Unidos también logran ese éxito.

¿Qué te parece a ti este invento? ¿Te animarías a hacer uso del mismo para ti o para los hombres de tu familia a la hora de cuidar a los niños?