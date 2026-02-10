Sofía, experta en nutrición: «Podrías poner en riesgo la salud de tus hijos»

Sin saberlo hasta ahora, podrías estar poniendo en riesgo la salud de tus hijos por ahorrarte unos céntimos. La realidad es que la comida cuesta cada vez más, por lo que, somos muy conscientes de que cada euro cuenta. Estaremos muy pendientes de una cantidad de dinero que puede llegar en cualquier momento y hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Con ciertas novedades que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada en estos días en los que queremos aprovechar al máximo los alimentos, las consecuencias pueden ser terribles.

Nos enfrentamos a una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Con la mirada puesta a estos cambios que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Es hora de apostar claramente por un cambio que podría acabar generando un giro destacado en estas próximas jornadas en la cocina. Esta experta nos advierte de algo que estamos haciendo mal.

Esta experta en nutrición nos evita una enfermedad importante

La realidad es que deberemos estar siempre pendientes de una serie de peculiaridades que acabarán marcando una diferencia importante. En estos días que tenemos por delante y que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos.

Esta enfermedad puede convertirse en un problema, en especial con niños pequeños y con un alimento que tenemos en nuestra casa. Uno de los más destacados en estos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas que tenemos por delante.

La salud de tus hijos podría estar en claro riesgo con un gesto que hacemos para ahorrar y eso quiere decir que acabaremos obteniendo un extra de buenas sensaciones sin apenas esperarlo, con algunas peculiaridades que pueden ser claves y que, acabarán marcando estos días.

Esta experta en nutrición nos ha dado algunas sorpresas con la manera de cocinar unas patatas que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Una alerta que puede evitarnos más de una visita a urgencias, con una manera de comer mejor que puede ser esencial.

Podrías poner en riesgo la salud de tus hijos

Algo tan simple como una patata, puede provocar más de un problema de salud. Estamos ante una serie de peculiaridades que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante, en estos días en los que cada detalle se convertirá en una dura realidad.

Tal y como nos explican los expertos de Productos Monti: «La solanina es un tóxico natural caracterizado por la aparición en las patatas de zonas verdes visibles a través de la propia piel. Si no se almacenan de la manera adecuada y no son conservadas correctamente, la solanina puede aparecer en nuestros tubérculos, echando a perder el producto. Las patatas con solanina suelen desprender un sabor amargo. Dicen que el cuerpo es sabio y este sabor el organismo lo detecta así con el fin de que nuestro cuerpo rechace el consumo de tubérculos afectados por la solanina. Aunque no lo creamos, los casos de intoxicación alimentaria por solanina son más frecuentes de lo que pensamos. Además de la patata y los tubérculos mencionados, los tomates o las berenjenas son propensos a crear solanina debido a su composición. Estos productos pertenecen a la familia de las solanáceas. De serie, llevan niveles de solanina muy muy bajos, los cuales no son perjudiciales para la salud. Sin embargo, una mala conservación y almacenamiento pueden llevar a que produzcan niveles de solanina muy altos que sean perjudiciales para la salud. Como en la mayoría de casos, los elementos ambientales a los que exponemos nuestros alimentos y su entorno pueden propiciar la degeneración de los productos. La luz solar es un gran enemigo de la conservación para muchos de ellos, ya que favorece la fotosíntesis. Este aspecto lo debemos tener muy en cuenta, ya que, como sabemos, la patata entró en España como planta decorativa y no como alimento. Esto nos conduce a saber que la patata puede desarrollar una planta a través del tubérculo. Debemos, por consiguiente, alejar las patatas de lugares en los que exista luz solar o por lo menos alejarlos de la luz directa».

Siguiendo con la misma explicación: «Es importante que no almacenemos las patatas en las bolsas de la compra, aunque sean las más finas empleadas para la compra de frutas y verduras. También que las situemos en zonas que tengas con una buena ventilación y sean frescas. La oscuridad ayuda a mantener la frescura. Aunque tengamos una patata recogida en casa, esta sigue “respirando” y con el paso del tiempo, ésta va perdiendo agua por dicha transpiración. La transición entre la recolecta y el consumo, si es muy prolongada, puede conducir a la pérdida de peso por parte de la patata. Podemos evitar esta pérdida de peso almacenándolas en lugares frescos, ventilados y alejados de la luz del sol, manteniendo mejor sus propiedades».