Es un manjar y sólo lo puedes tomar en esta cafetería del pueblo más bonito de la sierra de Madrid

Todos conocemos el chocolate con churros, uno de los grandes emblemas de nuestra gastronomía. Pero, ¿alguna vez has probado el chocolate con picatostes? Podría parecer una receta moderna, creada por algún cocinero que ha decidido darle un nuevo enfoque a este plato. Sin embargo, su origen se remonta al siglo XIX, cuando era habitual acompañar el placer del chocolate caliente con trozos de pan frito o tostado, conocidos popularmente como picatostes. Hoy, esta tradición ya se ha perdido, pero todavía hay una cafetería ubicada en San Lorenzo de El Escorial, uno de los pueblos más bonitos de la Comunidad de Madrid, donde se puede encontrar.

«No puedes marcharte sin degustar nuestro famoso chocolate caliente con picatostes, una receta tradicional con más de 20 años de historia, muy apreciada por los habitantes de San Lorenzo de El Escorial. ¡Un auténtico placer para los sentidos!», detalla el Hotel Miranda & Suizo en su web.

Chocolate con picatostes, un clásico de la gastronomía

Esta receta surgió hace más de 200 años como una forma de aprovechar el pan, ya que los picatostes se elaboran con pan duro o sobrante. Por lo tanto, es una opción más económica y que los churros, que requieren preparar una masa específica y freírla fresca. A esto hay que sumar que la elaboración es mucho más sencilla: sólo hay que cortar el pan, freírlo o tostarlo y acompañarlo con chocolate caliente. Con los churros, en cambio, el proceso es mucho más largo: amasar, dejar reposar la masa y freírlos utilizando un molde para darles forma.

Hay quienes prefieren el chocolate con picatostes porque son menos densos, lo que los hace más ligeros al comer. Asimismo, se pueden preparar de distintas formas, según los ingredientes disponibles y los gustos de cada comensal: fritos, tostados, con azúcar, canela o incluso especias.

Hotel Miranda & Suizo

El Hotel Miranda & Suizo es el establecimiento hotelero más antiguo de San Lorenzo de El Escorial. En sus orígenes (1846), parte del espacio que hoy ocupa, fue la llamada «Fonda de San Luis». Su primera reseña data de finales del siglo XIX, cuando D. Isidro Miranda decide convertir la antigua Casa de Comediantes en un fructuoso negocio de Hospedaje. Más adelante pasó a manos de su hijo Francisco Miranda, alcalde del municipio.

Uno de los primeros huéspedes de aquella fonda fue Isabel II, cuando destronada pasó una noche en San Lorenzo de El Escorial camino del destierro, y al no poder alojarse ya en sus habitaciones reales del monasterio, la hizo en la citada fonda. Entonces fue, cuando el músico Isaac Albéniz, todavía niño, tocaba aquí sus primeras composiciones.

La cafetería del hotel ofrece una experiencia única, combinando un ambiente acogedor y cargado de historia con un estilo propio e inconfundible. Los visitantes pueden disfrutar de raciones, tostas, sándwiches, así como de una variada selección de bollería y repostería. Para el desayuno, hay opciones dulces y saladas, además de platos calientes, acompañados de café, zumos e infusiones. Uno de los productos más destacados es el chocolate caliente con picatostes, una receta tradicional con más de 20 años de historia, muy valorada por los habitantes de San Lorenzo de El Escorial. La cafetería permanece abierta de 8:00 a 22:00 horas .

San Lorenzo de El Escorial

Dicen que esta es la "Octava Maravilla del Mundo" 🤯 Se trata de el Monasterio de El Escorial, uno de los edificios más importantes de España 🇪🇸 En él se encuentran enterrados casi todos los reyes del país desde Carlos I, y cuenta con muchísimas obras de arte, maravillas arquitectónicas y verdaderos tesoros 📍 Se encuentra en San Lorenzo de El Escorial, un municipio de la Comunidad de Madrid.

San Lorenzo de El Escorial es uno de los destinos más emblemáticos de la Comunidad de Madrid. Su principal atractivo es el Monasterio de El Escorial, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este impresionante complejo renacentista fue construido en el siglo XVI por orden del rey Felipe II.

También es de especial interés conocer la Casita del Príncipe o Casita de Abajo, una de las residencias de la familia real española. Se construyó entre 1771 y 1775, a partir de un diseño de Juan de Villanueva, uno de los arquitectos más importantes del neoclasicismo español. Está declarada Bien de Interés Cultural desde el año 1931.

Para los amantes de la naturaleza, los senderos del monte Abantos y la Sierra de Guadarrama son ideales paraa disfrutar del aire libre y de vistas panorámicas del municipio y sus alrededores.

En definitiva, San Lorenzo de El Escorial combina historia, cultura, arquitectura y naturaleza, ofreciendo al visitante una experiencia memorable en la Comunidad de Madrid.