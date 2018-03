Consejos para elegir restaurante para la Primera Comunión

Tu hijo o hija va a hacer en unas semanas su Primera Comunión. Precisamente por eso te encuentras ahora organizando toda la celebración para que salga perfecta. Así ya has estado seleccionando el traje que va a llevar, teniendo en cuenta las tendencias que imperan, y ahora tienes que proceder a elegir el restaurante.

Para poder dar con el idóneo debes poner en práctica los consejos que te vamos a dar a continuación. Toma nota:

Presupuesto

La primera recomendación que debes tener en cuenta para poder elegir el mejor restaurante para la Primera Comunión de tus hijos es que apuestes por confeccionar tu presupuesto. Es decir, que determines cuánto puedes gastar. Y es que, en base a ese dinero, podrás saber a qué tipo de locales vas a poder acceder en base también al número de invitados que has establecido.

Ubicación

Otro de los aspectos más relevantes en el que también debes fijarte es en dónde se encuentre ubicado el restaurante. Tiene que ser un local que pueda ser accesible para todos los asistentes, es decir, que no esté fuera de la ciudad o que no se halle enclavado en un lugar muy alejado al que todos los invitados no pueden llegar sin coche o sin medio de transporte público.

Instalaciones para acoger a todos tus invitados

Por supuesto, para poder elegir adecuadamente el local que acogerá el banquete es esencial que lo visites. Y es que de esta manera podrás ver in situ qué salones tiene así como el resto de instalaciones que posee. Al poder verlas con tus propios ojos podrás tener claro si tiene la capacidad suficiente para poder albergar a todos tus invitados para que estos se encuentren cómodos durante la comida.

Eso pasa también porque te fijes en que todas sus instalaciones se encuentran perfectamente limpias y adecentadas. Por supuesto, es interesante que su decoración sea acorde a tus gustos y que haya elegancia a la hora de proceder a preparar las mesas.

Menús variados y acordes a tu bolsillo

No menos fundamental es prestar atención a las propuestas culinarias que te ofrece el establecimiento. En concreto, lo idóneo es que te ponga sobre la mesa distintos menús acordes a tu bolsillo, que estén elaborados con productos de primera calidad y que presenten platos que se sustenten también en alimentos de temporada.

Por supuesto, es imprescindible que te ofrezca la posibilidad de que tus invitados que cuenten con alergias alimentarias o que sean celiacos, por ejemplo, puedan disfrutar de platos acordes a sus circunstancias.

Es más, lo idóneo es que, además, tengan menús especiales para los niños de la Primera Comunión. Y es que estos, por regla general, comen menos y ponen más reparos a la hora de tomar ciertos productos.

Alternativas de ocio

Dentro del conjunto de consejos que debes tener en consideración para dar con el mejor restaurante es importante que pongas atención a que ofrezca alternativas de ocio. Es decir, a que posea desde espacios al aire libre para que los niños se lo pasen en grande, tales como colchonetas o castillos hinchables por ejemplo, hasta que brinde la posibilidad de contar con algún tipo de animador o mago incluso de música.

Otras recomendaciones para elegir el restaurante para la Primera Comunión

Además de todos los consejos expuestos, también hay que tener en consideración otros igualmente relevantes como los siguientes:

Si relevante es poner cuidado en que se encuentre ubicado en un lugar al que todos los invitados puedan acceder sin dificultad, es imprescindible que ofrezca espacio suficiente para que esos estacionen sus vehículos .

. Presta atención a que pueda brindarte la decoración que quieres para el banquete.

No dudes en exigir que el banquete de la Comunión lo desarrolle en un salón que esté apartado del resto de otras celebraciones que puedan tener lugar ese día en el restaurante.

Si tienes intención de que la celebración se lleve a cabo en el jardín de una manera algo más desenfadada tendrás que apostar por un restaurante que te brinde, por ejemplo, un banquete de tipo buffet.

A grandes rasgos, estos son los consejos más importantes a la hora de elegir restaurante. Eso sí, no dudes en obtener opiniones del mismo y una vez lo selecciones procede a cerrar un contrato donde queden recogidos todos los detalles de la celebración.