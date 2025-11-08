AEMET activa avisos en el País Vasco por lluvias fuertes: lanza alerta para el litoral con rachas de viento

Lanza la alerta la AEMET ante avisos en el País Vasco que pueden cambiarlo todo, llegan fuertes lluvias que pondrán en alerta a media España, de tal forma que tocará estar preparados para lo peor. El tiempo se convertirá en una amenaza en este fin de semana de otoño en el que la inestabilidad puede convertirse en una realidad que nos afectará de lleno. Son tiempos de aprovechar al máximo todo lo que está por llegar.

Estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días, que pueden acabar siendo lo que nos hará mirar al cielo en estos días. La tendencia de este fin de semana nos hará sacar el paraguas y en especial en algunos puntos del país, donde las lluvias acabarán siendo más y más abundantes. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que tocará saber qué es lo que nos está esperando. Tocará saber qué es lo que tenemos por delante en estas próximas horas para empezar a hacer planes destacados en estos días.

Lanza alerta para el litoral con rachas de viento

Uno de los grandes enemigos de media España cuando llega esta época del año, es un viento que parece que no se detiene ante nada. Nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden ser esenciales y eso quiere decir que tocará saber qué es lo que tenemos por delante.

Una situación del todo inesperada que puede acabar siendo lo que nos golpeará de lleno y puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de saber qué nos está esperando en unos días en los que tendremos que ver llegar un destacado cambio.

De la estabilidad de días pasados, nos enfrentamos de lleno a un nuevo cambio que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa inesperada. Es hora de saber qué puede pasar en estas jornadas en las que el tiempo acabará siendo uno de los grandes protagonistas.

Estaremos pendientes de un cambio que puede acabar siendo el que nos marcará más de cerca y puede acabar convirtiéndose en una dura realidad. La previsión de estos días puede ser clave para descubrir lo que nos está esperando.

La AEMET activa la alerta en el País Vasco ante lo que está por llegar

La alerta en el País Vasco está activada ante una previsión del tiempo de la AEMET en la que todo puede ser posible. Con ciertas novedades que pueden acabar siendo esenciales en estos días que nunca hubiéramos imaginado, estaremos pendientes de un cambio de tiempo que puede resultar especialmente peligroso.

Tal y como nos explican estos expertos de la AEMET: «Cielos nubosos y cubiertos abriéndose claros por la tarde. Probabilidad de brumas dispersas matinales y vespertinas en zonas altas del interior. Precipitaciones débiles y moderadas de madrugada que podrían ir acompañadas de alguna tormenta ocasional y que remitirán de sur a norte por la mañana, manteniéndose en el litoral. Las precipitaciones pueden ser localmente fuertes y persistentes en el extremo oriental del litoral de Guipúzcoa durante la mañana. Temperaturas mínimas con pocos cambios predominando los aumentos. Temperaturas máximas en descenso. En el interior, vientos flojos y moderados de noroeste. En el litoral, vientos moderados del oeste sin descartar alguna racha muy fuerte al principio en zonas expuestas».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones que podrían ir acompañadas de alguna tormenta ocasional y ser localmente fuertes y persistentes durante la mañana en el extremo oriental del litoral de Guipúzcoa. Posibilidad de alguna racha muy fuerte de viento del oeste al principio en zonas expuestas del litoral»:

Para el resto de España la situación puede ser un poco mejor: «Un frente acabará de recorrer la Península, dejando cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones y alguna tormenta ocasional en el Cantábrico, cuadrante nordeste y, al principio, en otras zonas del tercio este y en Galicia. Es probable que éstas sean persistentes y localmente fuertes en el extremo oriental del Cantábrico y cara norte del Pirineo, sin descartar algún chubasco fuerte en el litoral catalán. Abundante nubosidad baja matinal en el resto de la Península, tendiendo a despejar a la par que cesarán las precipitaciones en el nordeste. El frente favorecerá la formación de una borrasca en torno a las islas Baleares, dejando cielos cubiertos y precipitaciones con tormenta y posibilidad de granizo en las islas. Serán persistentes y fuertes en amplias zonas, con acumulados significativos especialmente en la mitad norte de Mallorca y Menorca. En Canarias cielos nubosos con probables lluvias débiles en el norte de islas con mayor relieve; poco nuboso en el resto. Nevará en el Pirineo a una cota por encima de 1600-1800 metros, con acumulados importantes en cumbres. Bancos de niebla matinales en entornos de montaña, persistentes en el Pirineo. Temperaturas máximas en descenso en Baleares, tercios norte y este peninsulares y norte del sistema Central, con descensos en su vertiente sur y en litorales del sureste peninsular. Mínimas, que se darán al final del día en amplias zonas, en descenso en la vertiente mediterránea y en aumento en la mitad norte de la atlántica y en Baleares. Pocos cambios térmicos en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular, moderadas en Pirineos».