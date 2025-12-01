Ses Salines presenta el videojuego ‘Dimonis d’Enganxa’, una propuesta que une tradición y tecnología

Como colofón final a los actos del Centenario de Ses Salines, el Auditori de l’Espònia acogió la tarde del domingo la presentación del nuevo videojuego Dimonis d’Enganxa, una iniciativa cultural creada por Toni Nicolau que combina tradición, creatividad y nuevas tecnologías.

El proyecto, impulsado con la colaboración del Ayuntamiento de Ses Salines, da vida a los emblemáticos dimonis de la Colla Maria Enganxa, convirtiéndolos en protagonistas de un videojuego innovador y divertido, pensado tanto para mayores como para pequeños.

Esta propuesta nace con la voluntad de preservar y difundir la cultura popular salinera a través de un lenguaje actual y accesible para las nuevas generaciones, destacan desde el consistorio.

La concejal de Educación y Primera Infancia, Patricia Mesquida, aseguró que este proyecto «es un ejemplo de cómo la tecnología puede servir para mantener viva nuestra tradición. Los Dimonis de Maria Enganxa forman parte de nuestro patrimonio cultural y ahora llegan a un nuevo público de una manera creativa y emocionante».

Por su parte, el alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, manifestó que «esta iniciativa cierra de una manera magnífica el año del Centenario, demostrando la gran capacidad de nuestra gente de destacar con propuestas innovadoras. El videojuego Dimonis d’Enganxa refleja el espíritu vivo y creativo de Ses Salines».

La presentación contó con la participación del creador del proyecto, Toni Nicolau, quien explicó el proceso de creación y las características del videojuego, además de ofrecer una demostración en directo.