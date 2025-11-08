Vox exige prohibir el burka en espacios públicos de Murcia: «Cárceles de tela que oprimen a las mujeres»

Vox ha registrado en la Región de Murcia una iniciativa para prohibir el uso del burka y cualquier vestimenta islámica que oculte el rostro en espacios públicos, con especial énfasis en los centros educativos.

La diputada regional de Vox, Virginia Martínez, ha sido la encargada de presentar esta medida, que según ha defendido, tiene como objetivo «garantizar la libertad, la igualdad y la dignidad de las mujeres y niñas» en la Región de Murcia. Para Martínez, estas prendas no son más que «cárceles de tela» que oprimen a las mujeres.

«Queremos que las niñas puedan ser libres y vestir libremente, sin esas cárceles que las oprimen», ha declarado la parlamentaria murciana, quien ha aprovechado para lanzar un mensaje político contundente: «Vox es el único partido que defiende la igualdad real entre hombres y mujeres. Es el único partido que defiende a la mujer frente a quienes pretenden denigrarla y ocultarla tras una cárcel de tela».

La iniciativa, según ha explicado Martínez, busca proteger especialmente a las menores de edad y promover una convivencia basada en los valores de libertad y respeto, evitando que se normalicen prácticas que, a juicio de Vox, son contrarias a los derechos fundamentales recogidos en la Constitución española.

La diputada de Vox no ha perdido la oportunidad para cargar contra sus rivales políticos, especialmente contra aquellos que se posicionan como defensores de los derechos de las mujeres. «Es llamativo que aquellos que se autoproclaman defensores de las mujeres en Europa sean los mismos que permiten la llegada masiva de culturas incompatibles con los derechos de las mujeres», ha aseverado Martínez.

Con esta propuesta, Vox pretende situar en el centro del debate regional un asunto que consideran fundamental para la defensa de los valores occidentales y la igualdad entre hombres y mujeres, enfrentándose a quienes consideran que adoptan una posición de «buenismo» frente a prácticas culturales que, según la formación, vulneran derechos fundamentales.