Vox exige recuperar «la ley y el orden» en Murcia y deportar a inmigrantes ilegales y delincuentes

El presidente de la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha acusado al delegado del Gobierno de Pedro Sánchez de mentir y vivir «en un búnker ajeno a la realidad de lo que sucede en las calles», tras el acto institucional del Día del Patrón de la Policía Nacional.

«El delegado de Pedro Sánchez miente como Pedro Sánchez», ha afirmado Antelo, quien ha cuestionado las declaraciones oficiales que presentan a Murcia como una región segura. «Si la Región de Murcia es una de las más seguras, no quiero imaginar cómo son las demás. Parece que en la Delegación del Gobierno no les llega bien la cobertura», ha dicho.

El líder de Vox ha apelado a la realidad que reflejan los medios de comunicación: «Solo hay que ver los medios de comunicación: disparos, machetazos, ladrillazos, robos, violaciones… Ese es el día a día en la Región».

Antelo ha responsabilizado al Gobierno nacional y a la Delegación del Gobierno en Murcia de esta situación, denunciando que tienen «infradotadas a la Policía Nacional y a la Guardia Civil», siendo Murcia «la comunidad con menos agentes de toda España». «Esa verdad no la pueden ocultar con ninguna de sus múltiples mentiras», ha señalado el presidente regional de Vox.

El líder de la formación ha expuesto sus propuestas: «Hay que recuperar la ley y el orden en cada barrio y en cada calle de la Región, dotar como se merecen a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y devolverles la autoridad para que puedan deportar a los inmigrantes ilegales».

Antelo ha exigido también la deportación de «aquellos que vienen a España a cometer delitos o a vivir del trabajo ajeno», así como de quienes «vengan a imponer sus costumbres, su modo de vida y su cultura».

Para ejecutar estas medidas, el presidente de Vox ha indicado que «necesitamos una Policía Nacional y una Guardia Civil fuertes, respetadas y con medios suficientes».

Preguntado por los periodistas sobre la petición del PP de auditar al PSOE en la Asamblea Regional por supuestos envíos de fondos a una página web afín, Antelo ha declarado: «Allí donde está el socialismo, apesta a corrupción».

El líder de Vox ha mencionado el escándalo Koldo: «Acabamos de saber que presuntamente, según algunos medios de comunicación, Koldo pagaba las prostitutas de Ábalos con dinero B. Pagar a un medio de comunicación es, sinceramente, una de sus menores fechorías».

Antelo ha denunciado que «aquellos que dicen la verdad son perseguidos por este sistema corrupto» y ha añadido: «El Partido Socialista es corrupción sistemática. Con ellos no se puede pactar absolutamente nada».