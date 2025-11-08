Adiós a los turrones de siempre: Mercadona arrasa con el mejor dulce por sólo 2 euros para sorprender esta Navidad

En los pasillos de Mercadona ya se nota que es Navidad. Si vas este fin de semana, te darás cuenta que en su sección de perfumería ya hay cofres de perfumes, perfectos para regalar, pero es que además, ya hace semanas que su sección de dulces está llena de turrones para todos los gustos. Sin embargo, la cadena valenciana nos sorprende este año con algo distinto: el mejor dulce por sólo 2 euros y que es perfecto para sorprender esta Navidad.

Se trata del nuevo Turrón de chocolate blanco con galleta Caocream Hacendado que tiene un precio de sólo 2 euros y que ya se ha convertido en el dulce más buscado de Mercadona. El porqué es fácil de entender. Si eres cliente habitual de este supermercado, sabrás que en sus estanterías de galletas tienen las Caocream, galletas de chocolate con crema por dentro, que muchos siempre comparan con las famosas Oreo y a su vez, tienen esas mismas galletas pero bañadas en chocolate blanco. Pues bien, Mercadona le ha dado una vuelta más a este producto y lo ha convertido en una deliciosa tableta de turrón al que nadie se puede resistir. Tanto es así, que no lo compran y no lo comen, como turrón, sino como si fuera una tableta de chocolate blanco, gracias a su cremosidad y a que está ya disponible en todos los Mercadona de España.

El turrón que no lo parece, y que arrasa en Mercadona

Según podemos leer en la web de Mercadona, su nuevo turrón de chocolate blanco Caocream Hacendado, es un «turrón de chocolate blanco y crema de leche con trocitos en su interior de la galleta caocream. Una opción dulce, perfecta para los amantes del chocolate blanco». Pero lo cierto es que una vez pruebas esta novedad de Mercadona te das cuenta que no es un turrón convencional, sino que es mucho más.

Cuando comes turrón, lo normal es esperar un sabor dulce y una textura en algunos casos crujiente o incluso dura, mientras que otros son turrones blandos. Sin embargo, este Caocream Hacendado es un turrón con una cremosidad que pocas veces se encuentra entre los turrones. El porqué de ello lo podemos adivinar: la capa de chocolate blanco es todo un acierto y además se diferencia perfectamente en cada bocado, combinado con el pequeño toque crujiente que le aportan esos trocitos de galleta.

Entendemos entonces porqué más de una persona que ya lo ha comprado, y lo ha probado, repite para no quedarse sin su tableta para esta Navidad. Todavía queda más de mes y medio para celebrar la Nochebuena y lo cierto es que si sacas este turrón seguro que se agota al momento. Y es que coger una sola porción es casi imposible. Hay quien dice que lo está comiendo ya, como si fuera una tableta de chocolate y la verdad, es del todo comprensible.

Tal es el éxito de este nuevo turrón de Mercadona que las redes han hecho de las suyas y como no podía ser de otra manera, se ha convertido en el producto más viral actualmente, de cuantos encontramos en la cadena valenciana. Es más, ya lo han probado y han dado su valoración, muchos de los influencers gastronómicos de Instagram y TikTok, entre los que destaca la de @cookcineme, la pareja que siempre da su más sincera opinión sobre todas las novedades de los supermercados y como no podía ser de otra manera, no podían dejar escapar este Turrón Caocream de Mercadona.

De este modo, ya podemos ver el vídeo en el que @cookcineme corre al supermercado a por este turrón para luego probarlo y decir que su veredicto es que «está muy bueno», pero además añade «sabe a las galletas de Mercadona tipo Oreo y es una pastilla de chocolate, de chocolate blanco con la crema interior de la galleta» . Al final le da su valoración sobre 10 con una nota de 8, por lo que son muchos los que, como ellos, ya han ido a su Mercadona más cercano para hacerse con esta tableta que no faltará en Navidad en ninguna mesa.

Ahora eso sí, conviene señalar también algo que mencionan en el vídeo de @cookcineme. Se trata de la cantidad de azúcar que lleva cada tableta. Según leen en la etiqueta, lleva «53 gramos de azúcar por cada 100 gramos», de modo que como comentan «más de la mitad es azúcar» así que a pesar de su sabor delicioso y de ser un turrón-tableta de chocolate que ya está arrasando, conviene no abusar. Es perfecto para comer un poco en Navidad, cuando además comemos otros muchos turrones, pero como ocurre con este tipo de productos, lo mejor es la moderación, aunque sea casi imposible resistirse. ¿Y tú lo has probado ya?.