¿Cómo conseguir que los niños no digan palabrotas?

La salud y la alimentación no son los únicos aspectos que los padres deben cuidar con respecto a sus hijos. También es fundamental que pongan especial atención a la educación. Y cuando decimos educación no solo nos referimos a la académica, la que se lleva a cabo en los centros escolares, sino también a la relativa a su comportamiento y a la relación con los demás. En este aspecto, por ejemplo, es fundamental que consigan que sus niños no hagan uso constante de las palabrotas.

¿Cómo lograrlo que no conviertan los tacos en parte vital de su lenguaje? De forma sencilla, siguiendo estas indicaciones:

Dar ejemplo

Sin lugar a dudas, la primera y más importante medida que se debe llevar a cabo para evitar que los niños digan palabrotas es que los padres den ejemplo. Sí, hay que evitar que los adultos utilicen tacos de forma habitual y constante. En caso contrario, es decir, si esos los emplean frecuentemente lo que se hará será que los menores los introduzcan en su vocabulario y los usen de manera frecuente.

Por eso, los progenitores no deben usar palabrotas nunca. Y, en el caso de que se les escape alguna delante de sus hijos, deben proceder a indicar que lo que han dicho está mal y no volverán a hacerlo, que esas palabras no se dicen.

Nada de risas cuando usen palabrotas

De la misma manera, es esencial que los padres sean conscientes de que bajo ningún concepto deben reírse o esbozar una sonrisa cuando sus hijos digan tacos. No deben hacerlo porque si los niños se dan cuenta de que eso genera “alegría” no dejarán de emplear palabrotas de forma constante. Pensarán que es algo gracioso y las irán incluyendo de forma progresiva como una herramienta de su discurso.

Actuar en base a la edad

En esta lista de medidas para evitar que los niños digan palabrotas hay que ser conscientes de que los progenitores deberán actuar de una forma u otra a los tacos de sus hijos en base a la edad que estos tengan. Con esto a lo que nos referimos es que si sus vástagos son muy pequeños no entenderán el valor de sus palabras y dirán esos términos malsonantes por imitación básicamente. En ese caso, no habrá que enfadarse ni reprenderles duramente, será suficiente con indicarles que eso no se dice.

Cuando tienen 2 años o más ya se les puede explicar el motivo de que no se deben usar tacos e incluso se deberá incentivar que no las usen. Para eso, se les dará la enhorabuena cuando, ante una situación que pueda propiciar el decir alguno, no los empleen.

Si ya son algo más mayores y el adulto se ha cansado de repetirles que no se dicen palabrotas podrá decirles de forma firme y contundente que no se debe hacer uso de las mismas. No obstante, muchos psicólogos coinciden en subrayar que no hay que enfadarse demasiado porque si los pequeños perciben ese enojo, puede ser que, cuando deseen “alterar” a sus padres, opten por hablar con tacos.

Enfadarse y reprenderles con ciertos tacos ofensivos

En el caso de que esas palabrotas sean utilizadas para ofender a alguien e incluso para reírse de esa persona, los padres deberán ser mucho más firmes si cabe. Y es que eso no se debe consentir. Les deberán exponer a sus pequeños que son términos hirientes, que hacen mucho daño e incluso les deberán plantear que se pongan en la piel de quienes los reciben para saber qué sienten.

Si aún así siguen utilizando ese tipo de tacos, habrá que castigarles estando un rato en el sillón de pensar, no permitiéndoles que ese día vean la televisión o negándoles el acudir al parque, por ejemplo.

Otros recursos para evitar que digan palabrotas

Además de todo lo expuesto, se pueden recurrir a otras herramientas para conseguir que no digan tacos. Así, por ejemplo, se puede optar por crear un cuadrante con los nombres de todos los miembros de la familia. Por cada taco que uno diga se le colocará un punto y el que tenga más puntos a lo largo de la semana, por ejemplo, tendrá que realizar varias tareas específicas de la casa.

¿Qué recurso usas tú con tus hijos en este sentido?

