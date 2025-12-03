Cortafuegos en la zona de Mallorca con más incendios forestales en invierno

El Govern balear ha iniciado este martes la campaña de quemas controladas para prevenir que se produzcan incendios forestales en el Parque Natural de S’Albufera de Mallorca.

En una nota de prensa, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha informado que el conseller del ramo, Joan Simonet, ha asistido esta jornada al inicio de la campaña anual de quemas controladas con una actuación en el área de Ses Jonqueres Veres, dentro del Parque Natural de S’Albufera de Mallorca.

Esta primera intervención del Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales ha permitido gestionar unas dos hectáreas de una parcela estratégica con el objetivo de reducir la acumulación de combustible vegetal, reforzar la prevención y mejorar la salud ecológica de este espacio natural protegido.

Simonet ha destacado el papel clave de esta herramienta en la gestión forestal y en la protección del territorio. «La gestión activa del paisaje es imprescindible para prevenir incendios y garantizar la salud de los ecosistemas», ha señalado.

«El fuego técnico, aplicado con rigor y criterios científicos, es una herramienta fundamental que permite cuidar el territorio, reducir riesgos y favorecer la biodiversidad», ha añadido, y ha considerado que la prevención «debe ser un trabajo constante durante todo el año», especialmente en un contexto de aumento de temperaturas y mayor vulnerabilidad a los incendios.

Las actuaciones se han llevado a cabo siguiendo estrictos protocolos de seguridad y bajo supervisión técnica especializada.

Hay que recordar que las quemas controladas contribuyen a renovar la vegetación propia de las zonas húmedas, disminuir la acumulación de matorral y crear franjas de discontinuidad que mejoran la respuesta de los equipos de emergencia en caso de incendio.

Además, generan condiciones óptimas para la nidificación de numerosas especies de aves y reducen la recurrencia de incendios espontáneos o accidentales.

De cara a 2026, el Govern prevé intensificar esta estrategia de prevención mediante cinco quemas prescritas en zonas estratégicas de Mallorca –en los municipios de Calvià, Escorca, Sa Pobla y Muro– y de Menorca –Ferreries y Es Mercadal–.

En total, se gestionarán 62 hectáreas –54,5 en Mallorca y 7,5 en Menorca–, en actuaciones que ejecutará el personal especializado del operativo interinsular de incendios forestales (OIIF) de la CAIB. Estas intervenciones permitirán reducir el combustible forestal, mejorar la capacidad de respuesta operativa y reforzar la resiliencia ecológica de los paisajes forestales de las islas.

El gerente del Ibanat, Tomeu Llabrés, ha destacado el valor formativo y operativo de estas intervenciones y ha recordado que «el fuego técnico es una herramienta esencial para la gestión forestal y permite a los bomberos forestales entrenarse en condiciones reales, mejorando su capacidad de respuesta ante posibles emergencias».

Por su parte, el director del Parque Natural de S’Albufera, Maties Rebassa, ha subrayado la importancia de generar discontinuidades en la vegetación de la zona húmeda. «Estas actuaciones mejoran el hábitat y las condiciones de nidificación de un gran número de especies y contribuyen a mantener la diversidad y la funcionalidad ecológica del parque», ha explicado.