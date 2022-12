Més per Mallorca, los socios independentistas de Armengol en el Govern de izquierdas que gobierna en Baleares, no ha asistido un año más al acto institucional celebrado en el Palacio de la Almudaina para celebrar el Día de la Constitución. Tampoco han estado los representantes de Vox siguiendo las directrices marcadas por el partido a nivel nacional. Ausencia también de los diputados de Podemos aunque este partido ha estado representado por el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes.

Més no ha asistido por ser una formación independentista que no acepta la actual Constitución española, la Carta Magna que les permite estar en el poder. Vox, por su parte, ya anunció hace una semana que no participaría en el acto institucional organizado por la presidenta Francina Armengol.

El líder de Vox, Jorge Campos, lo explicó así: «Vox es probablemente el partido más constitucionalista y el que más defiende nuestra Constitución de 1978. Por eso no participamos en el acto organizado por Armengol. No iremos ni para escuchar un mitin ni para avalar las políticas del PSOE que van contra la Constitución».

Campos añadía que «el PSOE gobierna en Baleares con los comunistas de Podemos y los separatistas de Més. Armengol representa todo lo

contrario a la Constitución, que se basa en la indisolubilidad de la nación».

La presidenta Francina Armengol, en su discurso, ha apostado por el «patriotismo de los derechos y las libertades» que impulsa la Constitución en la celebración de su 44 aniversario. La presidenta de Baleares ha rechazado quedarse «sólo en un patriotismo de símbolos» que también refleja la Carta Magna. Por ello, ha apostado por el «patriotismo constitucional, el de los derechos y libertades».

«La Constitución nos dice que discrepemos, que debatamos y que, finalmente, acordemos siempre para servir a la ciudadanía, y sólo a la ciudadanía», ha reivindicado.

La delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, ha apelado, al «activismo de la tolerancia y la escucha» y ha apostado por destacar «el interés general sobre el individual». «No nos podemos permitir el insulto y la amenaza», ha aseverado.